La pregunta sobre Julián Álvarez que descolocó al Cholo Simeone: se cruzó con un periodista

En la previa al partido entre Atlético de Madrid y Mallorca, Simeone quedó sorprendido ante una consulta acerca del rol de Julián Álvarez en el equipo.

Julián Álvarez atraviesa el momento más delicado desde que llegó al Atlético de Madrid. El delantero argentino no convierte en La Liga desde el 1° de noviembre y su último gol oficial fue el 9 de diciembre, en el triunfo 3-2 frente al PSV por la Champions League, una sequía que hace que sea el principal foco de críticas en España.

En la antesala del partido del Colchonero ante Mallorca, Diego Simeone fue consultado por el rendimiento de la Araña en los últimos partidos y su reacción se llevó todas las miradas en la conferencia de prensa. El DT no esquivó el tema, pero tampoco lo tomó de buena manera.

Simeone defendió a Julián Álvarez en medio de su sequía goleadora Resulta que un periodista le preguntó al Cholo cuáles eran los motivos para seguir confiando en el delantero de la Scaloneta, y la respuesta fue tan directa como incómoda. “¿En serio? ¿En serio me estás preguntando?”, lanzó el entrenador, tratando de encontrar una explicación lógica antes de responder.

“La verdad que en Julián Álvarez se cree por sí solo, por el nombre que tiene, por la jerarquía que tiene y por la trayectoria que lleva”, argumentó Simeone, dejando en claro que el ex River sigue siendo una pieza fundamental para el Aleti.