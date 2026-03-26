No son todos de Racing: de qué equipo son hinchas Giuliano, Giovanni, Gianluca y Diego Simeone, los hijos del Cholo

Los hijos del Cholo Simeone revelaron de qué cuadro son y dos de ellos sorprendieron al revelar que no son de Racing como su padre.

Los hijos del Cholo Simeone revelaron de qué cuadro son hinchas, y dos sorprendieron al no decir Racing.

Los Simeone son un apellido con mucho renombre dentro del fútbol. No solo el Cholo, quien además de tener una brillante carrera como jugador también es una leyenda del Atlético de Madrid, sino que también por sus hijos Giuliano, Giovanni y Gianluca (retirado hace unos meses).

Como ocurre con la mayoría de los futbolistas, cada uno mantiene una afinidad particular por determinados colores. En el caso de Diego Simeone, su inclinación aparece vinculada a River y Racing, instituciones en las que dejó su huella durante sus etapas como entrenador, por encima de cualquier otra preferencia.

Los hijos del Cholo Simeone revelaron de qué cuadro es cada uno Tanto, Giuliano Simeone como Gianluca Simeone son hinchas del Millonario. El extremo del conjunto colchonero y de la Selección argentina manifestó hace algunos días que “nunca” jugaría en Boca. “Si me llama Román? No, no hay ninguna chance", sentenció, en una charla con el podcast Lo Del Pollo.

image Los Simeone revelaron de qué cuadro son hincha cada uno. Archivo Por su parte, Gianluca reconoció que se hizo fanático del cuadro de la Banda cuando su papá se corona campeón del Clausura 2008: "Cuando mi papá gana el Clausura 2008 me hice hincha. Mi mamá también era de River", aseguró, en diálogo con ESPN.