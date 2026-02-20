En vivo: Gimnasia recibe al su homónimo de La Plata con la misión de volver al triunfo
Después de caer ante Talleres en Córdoba, el Mensana recibe a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la sexta fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional.
Gimnasia y Esgrima de Mendoza afrontará este viernes un nuevo compromiso en Primera División cuando reciba a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la sexta fecha interzonal del Torneo Apertura 2026.
El encuentro se disputará el viernes 20 de febrero a las 22.15 en el estadio Estadio Víctor Legrotaglie, contará con el arbitraje de Andrés Gariano -asistido en el VAR por Gastón Monsón Brizuela- y será televisado en vivo por TNT Sports.