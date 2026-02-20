Presenta:

Gimnasia y Esgrima de Mendoza

En vivo: Gimnasia recibe al su homónimo de La Plata con la misión de volver al triunfo

Después de caer ante Talleres en Córdoba, el Mensana recibe a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la sexta fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional.

MDZ Deportes

Con Facundo Lencioni de titular, el Lobo mendocino se enfrenta ante su homónimo platense.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza afrontará este viernes un nuevo compromiso en Primera División cuando reciba a Gimnasia y Esgrima de La Plata por la sexta fecha interzonal del Torneo Apertura 2026.

El encuentro se disputará el viernes 20 de febrero a las 22.15 en el estadio Estadio Víctor Legrotaglie, contará con el arbitraje de Andrés Gariano -asistido en el VAR por Gastón Monsón Brizuela- y será televisado en vivo por TNT Sports.

El minuto a minuto de Gimnasia y Esgrima vs Gimnasia de La Plata

