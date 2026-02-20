Boca empató 0-0 con Racing en un clásico muy friccionado y otra vez se fue silbado de la Bombonera

Con Claudio Úbeda en el borde del abismo y un plantel diezmado por las lesiones, Boca empató 0 a 0 contra Racing y se fue silbado.

Boca empató sin goles frente a Racing, en un encuentro interzonal correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura y nuevamente el equipo de Claudio Úbeda se retiró silbado de la Bombonera.

En un partido que no tuvo goles, la llegada de mayor peligro fue de la visita, a los 32 minutos del segundo tiempo, con un disparo del delantero Santiago Solari que se fue muy cerca del travesaño.

Con la igualdad, el equipo de Claudio Úbeda, que se fue reprobado por su público, es quinto en la zona A, con ocho puntos, mientras que la Academia marcha séptima en el grupo B, con siete unidades.

