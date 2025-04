La contundente respuesta de Pékerman sobre los rumores que lo ponen como DT de Boca: “Recibí muchos llamados de…”

En las últimas horas fueron varios los nombres que coparon la escena luego del despido de Fernando Gago como director técnico de Boca. Gabriel Milito parece ser el principal candidato, aunque también estarían en carpeta el Kily González, ya no en Unión de Santa Fe, y Gustavo Quinteros, campeón el año pasado con Vélez y echado de Gremio quince días atrás.

Sin embargo, también existieron rumores que involucraron a un técnico reconocido y consagrado en el ámbito internacional, de gran vínculo con el presidente de Boca Juan Román Riquelme. Se trata de José Néstor Pékerman, de 75 años, que supo dirigir a Román en la Selección Mayor (fue su gran figura en el Mundial 2006) y también en las juveniles.

Pékerman y Riquelme, dos viejos conocidos. (Foto: archivo)

Con su apellido dando vueltas, Pékerman habló con Doble Amarilla en DSports Radio y se refirió a los rumores. Aunque reconoció su afecto por Riquelme, descartó la idea: “Con Román tenemos muy buena relación, pero él y su grupo deben saber lo que necesitan (...) Recibí muchos llamados del fútbol argentino, pero no es fácil. Yo estoy esperando algo de selecciones, pero no tengo problemas en conversar con nadie”, sostuvo.

A la par que desestimó la posibilidad de ser el sucesor de Gago, reveló su deseo de volver a ser parte de la Selección argentina, donde fue DT de la Sub 17, la Sub 20, la Sub 23 y la Mayor, en un período que fue desde el 1995 hasta el 2006. “Estoy dispuesto a trabajar con la Selección argentina, de cualquier cosa. Me gustaría estar cerca de este grupo”, expresó.

Pékerman no dejó de reconocer el gran trabajo en la selección de Lionel Scaloni y su cuerpo técnico, que también incluye jugadores que él dirigió como Walter Samuel, Pablo Aimar y Roberto Ayala: “La Selección Argentina está en un nivel altísimo. La Copa del Mundo fue más que merecida, era algo que se estaba buscando hace mucho tiempo. Tiene una identidad que se fue construyendo desde hace mucho tiempo. Siempre aparecen nuevos jugadores, eso mantiene vivo al fútbol argentino”.

A su vez, el ex DT de la Selección de Colombia y la de Venezuela elogió también a otro conocido en los seleccionados nacionales. Sobre Gabriel Milito, quien parece ser el gran apuntado por Riquelme para reemplazar a Gago como entrenador de Boca, aseguró: “Me encanta como trabaja”. ¿Será finalmente el ex Atlético Mineiro el elegido por Román?