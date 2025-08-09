Quiénes acompañaron a Juan Román Riquelme en el palco de la Bombonera tras la disolución del Consejo de Fútbol

Tras disolver el Consejo de Fútbol, Juan Román Riquelme siguió el clásico ante Racing desde el palco, acompañado por tres personas muy cercanas y de confianza.

Tres días después de la decisión de disolver el Consejo de Fútbol de Boca Juniors, Riquelme se mostró atento al clásico frente a Racing, pero con cambios visibles en su círculo más íntimo. En el palco de la Bombonera ya no estuvieron Chicho Serna ni Raúl Cascini, dos piezas clave del anterior Consejo, que quedaron afuera tras la reestructuración.

Sin embargo, junto al presidente, hubo algunas nuevas caras que dejaron en claro que Riquelme mantiene su esquema de confianza con personas muy cercanas. La figura que más resalta es la de Chelo Delgado, mano derecha histórica de Román y el único que permaneció tras los recortes. Su vínculo con Riquelme es más que profesional: “hermano de la vida”, como se lo define dentro del club, y pilar fundamental en esta nueva etapa.

Las nuevas caras que estuvieron con Juan Román Riquelme en el palco

También estuvo Cristian Riquelme, el Chanchi, hermano del presidente. Ricardo Rosica, secretario general de Boca, lo definió como un "un nexo entre el presidente, porque él está abocado al 100% en la parte futbolística". Según Rosica, el hermano de Román "se ocupa de las obras del club, cerebro total de todo, tiene gran sentido de la estética y se le ocurren muchas cosas que tienen que ver con las obras y el día a día del club, es una persona muy importante, lamentablemente demonizado y estigmatizado, una cosa de locos, porque esta ferocidad de las nuevas reglas de las redes obvian que uno tiene familia".

La otra presencia en el palco fue Diego Cinello, jefe de los preparadores físicos, hombre de la confianza del presidente que suele estar presente en las reuniones estratégicas del staff técnico en el Predio Boca. Su cercanía con Román y el equipo técnico lo convierten en un eslabón fundamental en la estructura deportiva.

También se lo vio a Pablo Ledesma, ex jugador de Boca que fue compañero y tuvo una gran relación con Juan Román Riquelme y actual DT de la Sexta División de Boca. Por su parte, como es de costumbre, Mariano Herrón volvió a ver el partido junto al presidente en su palco.