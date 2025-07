La escandalosa reacción de Gustavo Costas cuando Lamolina anuló el gol de Racing y cobró penal para Barracas

Tras el pitazo final, el arquero Arias se acercó a Lamolina para pedir explicaciones. “Gabriel, te voy a pasar a explicar. Es muy simple. El penal es claro. Yo entiendo que viene después del gol que encima está en fuera de juego, entonces tranquilo que no hay un gol mal anulado. Primera parte. Segundo, es claro penal. Fue un partido limpio, no hubo nada. Yo lo que te digo es que no te quedes con el anulado porque es offside”, detalló el árbitro del encuentro.