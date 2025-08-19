La advertencia de Rodrigo Isgró de cara a la revancha de Los Pumas con los All Blacks

El próximo sábado Los Pumas volverán a enfrentar a los All Blacks por la segunda fecha del Rugby Championship 2025 , en busca de la revancha tras la derrota por 41 a 24, el pasado fin de semana en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

Ahora, la revancha entre el Seleccionado argentino de rugby y el de Nueva Zelanda será en Buenos Aires, precisamente en el estadio José Amalfitani , de Vélez Sarsfield, también a las 18.10.

En el debut, los hombres de negro no le dieron chances a los dirigidos por Felipe Contepomi, que se plantaron, intentaron, dejaron todo, pero no pudieron con la jerarquía y la potencia de los mejores del mundo .

Uno de los que se ganó su lugar en el equipo y parece no soltarlo más, y que además marcó un try, en la caída de la primera jornada del certamen es Rodrigo Isgró , el wing mendocino que juega en los Harlequins de Inglaterra.

Sobre lo que ocurrió y sobre lo que viene este sábado ante los All Blacks habló Isgró. Advirtió de la potencia de Nueva Zelanda y de lo que puede pasar ahora. "Este fin de semana va a ser más duro y ellos se van a venir con otras cosas", dijo en charla con Equipo Scrum .

Rodrigo Isgró try Los Pumas El try de Isgró ante los All Blacks.

Al mismo tiempo, aclaró que hubo "un montón de cosas buenas" en la derrota en Córdoba. Y sentenció: "Obvio son los All Blacks, supieron aprovechar nuestros errores. Hicieron lo que tenían que hacer. Salimos a plantear algo, les cancelamos lo que ellos habían planteado, pero cambiaron su juego y empezaron a hacerlo más simple, ahí no los pudimos dominar".

Al mismo tiempo, destacó lo bueno del equipo y manifestó: "Así y todo creo que estuvimos en partido durante todo el juego. Nos pusimos a un try en el segundo tiempo. Hay un montón de cosas que se entrenaron en la semana y salieron en el partido, que para mí eso es súper importante".

Sobre su actuación personal y cómo lo vivió, Isgró contó: "Era mi primer partido contra los All Blacks. Tiene algo diferente. El día antes de jugar me acordaba cuando hacía el haka en mi casa. Tiene cosas sentimentales, que te emocionan un montón. Pero una vez que estás acá sabés la atención que requiere y hay que tratar de manejar esas cosas. En lo personal me sentí bien. Soy bastante autocrítico, sé que tengo que seguir mejorando un montón de cosas y hay cosas en las que puedo hacerlo muchísimo mejor. Fue un partido bueno. A seguir creciendo y mejorando porque sé que puedo darle un montón más al equipo".

Y completó, sobre el juego de Los Pumas: "Tenemos que corregir y trabajar un montón. Tenemos que hacer foco en nosotros. Cometimos muchos errores no forzado en el partido y hay que trabajar en eso, en los detalles. Estar tranquilos. Confío mucho en el plantel que tenemos, en los jugadores y en cómo está creciendo el equipo. Realmente tenemos con qué y podemos hoy jugar de igual a igual frente a cualquier equipo".