Independiente y la U. de Chile empataban 1-1 y se suspendió tras gravísimos incidentes en la tribuna visitante

El partido se había detenido en el comienzo del segundo tiempo porque hinchas chilenos tiraron proyectiles contra los de Independiente. Luego ordenaron desalojar la popular visitante y la barra local entró a buscarlos.

Unos minutos después del gol de Assadi, Santiago Montiel puso el 1-1 y el Rojo está a un gol de igualar la serie.

El partido entreIndependiente y Universidad de Chile se suspendió esta noche por incidentes en las tribunas, con el duelo igualado 1-1, válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en el estadio Libertadores de América.

Varios hinchas del conjunto visitante arrojaron objetos y proyectiles desde la tribuna Pavoni Alta hacia la Baja, donde se encontraban simpatizantes del Rojo, y lastimaron a varias de las personas.

Poco después, miembros de la barrabrava del conjunto argentino se acercaron al sector donde estaban sus pares chilenos y comenzó una fuerte batalla con varias personas heridas de gravedad y otras arrojándose al abismo para escapar de los golpes.

Noticia en construcción.

El gol de la Universidad de Chile ante el Rojo

Lucas Assadi abrió el marcador para la visita en Avellaneda.

Santiago Montiel empató el encuentro para Independiente, a los 27 minutos del primer tiempo, ahora está 1-1 frente a Universidad de Chile.