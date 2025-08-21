El Gobierno bonaerense responsabilizó a la Conmebol por los incidentes en Independiente

El ministro de Seguridad bonaerense culpó a la Conmebol por los incidentes ocurridos en el estadio de Independiente durante el partido.

El ministro aseguró que la responsabilidad operativa en los partidos internacionales recae en la organización y en el club local, mientras que la Policía de la provincia se ocupa de la seguridad exterior.

Los incidentes en la cancha de Independiente durante el partido de Copa Sudamericana frente a la Universidad de Chile dejaron una fuerte polémica. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, apuntó directamente contra la Conmebol y la seguridad privada del estadio, al sostener que "ninguno de los protocolos exigidos fue cumplido".

Dura respuesta del Gobierno bonaerense: "La responsabilidad es de la Conmebol y del club" En diálogo con Infobae en Vivo, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso explicó que el comportamiento hostil de la parcialidad visitante fue advertido antes del inicio del encuentro y que durante el primer tiempo se recomendó suspender el partido para desalojar la tribuna de la U. de Chile. Sin embargo, esa sugerencia fue rechazada por el delegado de la Conmebol.

independiente universidad de chile incidentes EFE El ministro remarcó que la responsabilidad operativa en los partidos internacionales de FIFA o Conmebol recae en la organización y en el club local, mientras que la Policía de la provincia se ocupa de la seguridad exterior. "En el exterior no hubo incidentes. Los hinchas llegaron en el horario, se coordinó el traslado y no hubo disturbios. Todo ocurrió dentro del estadio y allí la responsabilidad era de la seguridad privada", enfatizó.

Fallas en la seguridad Alonso detalló que, tras el prolongado entretiempo, la organización solicitó a la Policía desalojar la tribuna para que el encuentro pudiera continuar. "El oficial fue claro: el partido debía suspenderse y desalojar. Nunca íbamos a reprimir con gases o balas de goma en una tribuna con familias, mujeres y niños. Separar a los violentos era imprescindible para evitar una tragedia mayor", explicó.

El funcionario insistió en que si se hubieran seguido las advertencias iniciales, los hechos podrían haberse evitado: "Lo que pasó fue consecuencia de la falta de decisión y del fallo de la seguridad privada".