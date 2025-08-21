El tremendo testimonio de un hincha de la U de Chile: "Fue una masacre planificada, Grindetti es un criminal"

Daniel Loyola, simpatizante de la Universidad de Chile, contó detalles de lo ocurrido en Avellaneda y apuntó contra el presidente de Independiente y la policía.

El Ministerio de Seguridad Nacional apuntó directamente contra la Provincia de Buenos Aires por la falta de acción.

El día después de un hecho que quedará marcado como uno de los más graves acontecimientos del deporte argentino, por la magnitud de las secuencias, la crueldad de los protagonistas y la gran cantidad de preguntas que quedan por responder, uno de los actores involucrados en la batalla de Avellaneda se animó a hablar y a contar todo lo que pasó.

Se trata de Daniel Loyola, abogado de profesión y simpatizante del Club Universidad de Chile, quien dialogó en el programa Digamos Todo, por MDZ Radio FM 105.5, y apuntó contra quienes, entiende el hincha, fueron los principales responsables de lo ocurrido en la noche del miércoles en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini.

“Fue una masacre planificada. Llevo más de veinte años viendo fútbol en Chile, en el extranjero. Nunca en mi vida vi esto, sin pulmón de seguridad, sin separación de hinchadas. ¿Cómo es posible que la hinchada local recorra todo el estadio, pasando por debajo de las tribunas, por donde están los jugadores, hasta la tribuna visitante? Nunca lo vi. Eso, perdónenme, eso no es casualidad, eso está planificado”, afirmó Loyola sobre el operativo de seguridad.

Sobre este último punto, el simpatizante agregó: “La policía argentina no es que tuvo una actitud pasiva, tuvo una actitud cómplice. La policía argentina permitió todo esto, lo presenció, lo avaló. Estaba revisando en redes sociales, decían ‘la Conmebol no permitía policía en el estadio’. Eso es una mentira, una mentira que se puede comprobar”

“Nosotros estábamos en la Pavoni Alta, había gente, familiares de los jugadores, dirigentes, en la garganta, al lado, y la policía entró y los sacó al comienzo del segundo tiempo. La policía pudo actuar para prevenir esto y los sacó de la garganta. La pregunta es, si la policía argentina estaba en el estadio como estaba, porque yo los vi, si la policía argentina tuvo la capacidad de prevenir una situación en la garganta, de evacuar gente, ¿por qué no lo hizo después? Esa es la pregunta”, admitió el entrevistado.