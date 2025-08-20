Tres lugares mágicos de Chile que puedes visitar en primavera y verano

Con el invierno llegando a su fin, los días más soleados y cálidos invitan a salir y recorrer nuevos paisajes. En Chile abundan los rincones ideales para perderse y vivir experiencias únicas, desde montañas y ríos hasta playas, cerros, desiertos y volcanes.

Entre ellos, existen destinos que parecen escondidos, pero que al descubrirlos dejan una huella imborrable en quienes los visitan.

A continuación, te presentamos tres lugares mágicos de Chile donde podrás disfrutar de la naturaleza, la cultura y la buena vida en la próxima temporada de primavera y verano.

A poco más de 120 kilómetros de Temuco, en la región de la Araucanía, se encuentra Capitán Pastene, un pueblo pintoresco que ilustra el legado de la migración italiana en Chile. Sus calles y actividades transmiten un pedacito de la cultura europea, donde los sabores y tradiciones se mantienen vivos gracias a la comunidad local.

Quienes lo visitan pueden recorrer fábricas de pastas, degustar embutidos artesanales y probar auténtica cocina italiana con recetas que han pasado de generación en generación. Además, el pueblo invita a descubrir su patrimonio a través de un tour que incluye la iglesia de San Felipe de Neri, el Cinema Pastene —el cine más antiguo del país— y el Museo del Prosciutto, un lugar que rinde homenaje al tradicional jamón italiano.

image Un rincón de la Araucanía que conserva vivas las tradiciones italianas en su gastronomía, arquitectura y cultura local. @pedro_lara_a

Puertecillo: un paraíso para surfistas y amantes del mar

En la región de O’Higgins, dentro de la comuna de Navidad, se encuentra Puertecillo, un rincón costero que enamora a surfistas de todo el mundo gracias a sus olas de calidad internacional. Este destino combina aventura, relajación y gastronomía, con una amplia oferta de hospedajes que van desde campings hasta hoteles boutique.

La playa es perfecta para quienes disfrutan del surf, windsurf o kitesurf, pero también ofrece opciones de trekking entre bosques, avistamiento de aves y caminatas frente al mar. Su clima, que se mantiene agradable durante todo el año con temperaturas entre los 23° y 28°, lo convierte en un lugar accesible en cualquier temporada.

image Con sus olas de clase mundial y su ambiente relajado, este balneario de O’Higgins es un paraíso para surfistas y aventureros. @cristianlarasoriano

Tres Playitas: un refugio escondido en Atacama

En la región de Atacama, a pocos kilómetros de Huasco, se encuentra Tres Playitas, un conjunto de playas que parecen un verdadero paraíso escondido. Es el sitio ideal para desconectarse de la rutina, sentir la brisa marina y contemplar paisajes costeros únicos en un ambiente familiar y relajado.

Aunque una de sus playas no es apta para el baño, allí se puede pescar, bucear, organizar picnics o acampar. Las otras dos, en cambio, ofrecen aguas templadas y oleaje tranquilo, perfectas para nadar. Además, el entorno invita a probar mariscos frescos, aceitunas, queso de cabra de la zona y, con un poco de suerte, observar delfines y pingüinos desde la costa.