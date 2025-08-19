Cerraron el paso Pehuenche por mal tiempo

Las autoridades informaron este martes el cierre temporal del Paso Internacional Pehuenche desde las 17.30. La medida preventiva afecta la circulación de todo tipo de vehículos en ambas direcciones entre Argentina y Chile. Los responsables del control fronterizo tomaron la decisión debido a las condiciones meteorológicas adversas que comprometen la seguridad del tránsito.

La clausura abarca la totalidad del tráfico vehicular sin distinción de categoría o tipo de automotor. Tanto vehículos particulares como transporte de carga y pasajeros deben suspender su paso por este corredor montañoso. La restricción opera de manera bidireccional, impactando tanto el ingreso desde territorio chileno como la salida desde el lado argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PasoCRMza/status/1957912422267662689&partner=&hide_thread=false Paso Pehuenche: Se comunica a los usuarios del Paso Internacional, que a partir de las 17:30 horas, se encuentra CERRADO PREVENTIVAMENTE, para

todo tipo de vehículos, en ambos sentidos, por condiciones meteorológicas desfavorables. — Paso Cristo Redentor (@PasoCRMza) August 19, 2025 El factor determinante para esta medida son las condiciones climáticas desfavorables que se registran en la zona cordillerana. Los fenómenos meteorológicos adversos representan un riesgo significativo para la circulación segura por esta ruta de montaña. Las autoridades priorizan la protección de conductores y pasajeros ante la posibilidad de accidentes por factores climáticos.