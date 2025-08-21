La FIFA pide "sanciones ejemplificadoras": fuerte mensaje de Gianni Infantino tras los "terribles actos" en Avellaneda

El presidente de la FIFA emitió un duro comunicado tras la cancelación del partido por los graves incidentes en el Libertadores de América.

El partido entre Independiente y la U de Chile fue cancelado por graves hechos de violencia.

El fútbol sudamericano volvió a quedar en el centro de la polémica luego de los incidentes violentos que obligaron a cancelar el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se expresó con dureza y envió un mensaje de repudio a nivel global.

Qué dijo Gianni Infantino tras los incidentes Infantino condenó “enérgicamente la impactante violencia” registrada en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini y remarcó que “la violencia no tiene cabida en el fútbol”. El dirigente recordó que jugadores, hinchas, árbitros y trabajadores del espectáculo deportivo deben poder disfrutar del juego “sin miedo”. Además, sostuvo que desde la FIFA esperan que “las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”.

gianni nifantino El comunicado de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, difundido este jueves. El máximo mandatario del fútbol mundial no fue el único en pronunciarse. Diversas instituciones y dirigentes se sumaron al repudio, al tiempo que la Conmebol emitió un comunicado confirmando la cancelación definitiva del encuentro, aclarando que no se trató de una suspensión, por lo que el partido no será reanudado.

Ahora, el organismo continental deberá resolver tanto en el plano deportivo como en el disciplinario. Entre las opciones en evaluación se encuentra la posibilidad de sancionar a ambos clubes con la eliminación de la competencia, aunque esa decisión dependerá del resultado de la investigación en curso.