La ANFP cargó contra Independiente tras los violentos incidentes en el partido ante la U. de Chile

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional chileno lanzó un comunicado tras la barbarie ocurrida en el duelo entre Independiente-Universidad de Chile.

Luego de los violentes y brutales sucesos ocurridos en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini en el partido entre Independiente y la Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional chileno) se expresó tras lo sucedido.

Mediante un comunicado de prensa, la máxima entidad del fútbol chileno repudió los incidentes entre los hinchas del Rojo y del elenco trasandino en el estadio y en las afueras que dejó un saldo de 18 personas heridas (3 de gravedad), más de 90 detenidos, represión policial hacia ambas parcialidades y el partido suspendido (todo quedará en manos de la Conmebol).

El comunicado de la ANFP tras los incidentes en el Independiente-Universidad de Chile “La ANFP repudia categóricamente los graves hechos de violencia ocurridos en las tribunas del Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, que obligaron a cancelar el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana”, mencionaron.

Comunicado de Prensa: https://t.co/vdQzsqbKzL pic.twitter.com/V9ucpYxsEi — ANFP (@ANFPChile) August 21, 2025 "Las graves agresiones de parte de los barra brava de Independiente en contra de los hinchas de Universidad de Chile presentes en el estadio ante la pasividad del club organizador del encuentro, exceden todo tipo de límites que deben regir nuestro deporte. Exigimos a todos los actores competentes, los dirigentes de Independiente y las autoridades argentinas esclarecer cuanto antes estos gravísimos hechos y aplicar las más altas sanciones en contra de quienes resulten responsables", continuó.