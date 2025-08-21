Los fuertes posteos de Felipe Loyola y Pablo Galdames tras lo ocurrido en Independiente-U. de Chile

Felipe Loyola y Pablo Galdames, los dos chilenos que juegan en el Rojo, subieron historias a su cuenta de IG tras lo ocurrido en el Libertadores de América.

El posteo de Felipe Loyola y Pablo Galdames tras los incidentes en el partido entre Universidad de Chile e Independiente. Foto: @Independiente.

Se esperaba una noche de fútbol y pasión en el Libertadores de América, pero terminó siendo una de las batallas más feroces y brutales de la última década. Por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, Independiente y Universidad de Chile se jugaban el pasaje a la siguiente instancia del certamen continental y tras el 1-1 en el PT, todo quedaba por definirse en los segundos 45 minutos.

Sin embargo, previo a la reanudación del encuentro, se desató el escándalo. Hinchas del conjunto trasandino comenzaron a lanzar objetos como piedras, proyectiles, butacas, inodoros y hasta bombas de estruendo hacia la popular visitante y una pequeña tribuna donde se encontraban algunos hinchas del Rojo.

Independiente-Universidad de Chile, suspendido y todo se define por escritorio independiente universidad de chile incidentes EFE Ante ello, el árbitro decidió demorar el encuentro hasta que el público visitante se retire del estadio, pero eso no sucedió y luego de unos minutos, la barra de Independiente subió hasta el sector de los hinchas de la Universidad de Chile y allí se desató un feroz y brutal enfrentamiento.

Finalmente, el partido se suspendió, pero eso no terminó ahí. En las afueras del estadio siguieron las corridas, lanzamientos de objetos y represión de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con ambas hinchadas. Por su parte, la Conmebol aseguró que el partido no se jugará y que todo se definirá por escritorio.

Los posteos de Felipe Loyola y Pablo Galdames tras lo ocurrido en Avellaneda Unas horas después de la barbarie, Felipe Loyola y Pablo Galdames, los dos chilenos que juegan en Independiente, se expresaron al respecto y subieron una historia a su cuenta de Instagram y repudiaron lo sucedido en el Libertadores de América: "Que lamentable situación. Es una pena todo lo que sucedió hoy. No puede tolerarse este nivel de violencia. Me siento destrozado. La seguridad policial no sé dónde estaba. Una pena gigante y todavía no creo lo que vi hoy. Esto no es fútbol. El deporte no es violencia", compartió Pipe.