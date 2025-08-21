El descargo de un dirigente de la Universidad de Chile tras la barbarie en Avellaneda: "Vamos a ser..."

Daniel Schapira, director de la Universidad de Chile, habló sobre los actos de violencia que ocurrieron en el estadio de Independiente.

Lo que sucedió el pasado miércoles por la noche en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini fue un suceso vergonzoso y repudiable por parte de todos los amantes del fútbol. En el partido de vuelta entre Independiente y la Universidad de Chile por los octavos de la Copa Sudamericana, una batalla entre ambas hinchas terminó con el partido suspendido, 13 heridos (dos de gravedad) y más de 90 personas detenidas.

Previo al inicio del segundo tiempo, los hinchas del conjunto trasandino comenzaron a arrojarles objetos (piedras, proyectiles, butacas, un inodoro y bombas de estruendo) a los hinchas del Rojo que se ubicaban en la popular visitante. Ante ello, el árbitro decidió demorar el encuentro hasta que el público visitante se retire del estadio, pero eso no sucedió y luego de unos minutos, la barra de Independiente subió hasta el sector de los chilenos y allí se desató un feroz y brutal enfrentamiento.

independiente universidad de chile incidentes 2 Los hinchas de Independiente y Universidad de Chile protagonizaron uno de los actos más escandalosos y vergonzosos del mundo del fútbol. EFE Finalmente, el partido se suspendió, pero eso no terminó ahí. En las afueras del estadio siguieron las corridas, lanzamientos de objetos y represión de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con ambas hinchadas. Por su parte, la Conmebol aseguró que el partido no se jugará y que todo se definirá por escritorio.

La descargo de un dirigente de la Universidad de Chile por lo ocurrido en Avellaneda Luego de que ambos presidentes dieran sus opiniones sobre lo sucedido, quien se expresó al respecto fue Daniel Schapira, director de Azul Azul, y aseguró que la responsabilidad debería recaer en el operativo de seguridad: “Terrible, es increíble esto. No se puede creer. Siempre nos pasa algo. Es también un tema de organización: no pueden poner a la hinchada de la U arriba de la barra de Independiente. Aquí hay problemas de todos. Esto se convirtió en un circo”, sentenció en diálogo con ADN Deportes.