Ni Palermo, ni Guede: San Lorenzo anunció a Gustavo Álvarez como su nuevo director técnico

Tras despedir a Damián Ayude, San Lorenzo contrató como reemplazante a Gustavo Álvarez, que viene de dirigir a la Universidad de Chile.

San Lorenzo despidió días atrás a Damián Ayude tras la lapidaria derrota por 5-2 como local contra Defensa y Justicia y se quedó sin DT en un tramo vital del semestre. Con el cierre de la fase regular y los playoffs del Apertura en el horizonte, y a semanas del debut en la Copa Sudamericana, ya encontró a un reemplazante.

Martín Palermo y Pablo Guede eran los favoritos de la dirigencia transitoria encabezada por Sergio Costantino, pero por cuestiones económicas y malentendidos en las negociaciones no pudieron quedarse con ninguno. Tras quedar descartadas las primeras dos opciones, el Ciclón encontró finalmente este domingo a su nuevo entrenador: Gustavo Álvarez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanLorenzo/status/2035866669403291811?s=20&partner=&hide_thread=false San Lorenzo de Almagro informa que Gustavo Álvarez es el nuevo Director Técnico de la Primera División del Club.



El entrenador argentino de 53 años llega con una reconocida trayectoria en el fútbol sudamericano. Campeón de la Primera División de Chile 2023 con Huachipato —título… pic.twitter.com/VskG2K0Zrb — San Lorenzo (@SanLorenzo) March 22, 2026 El argentino de 53 años viene de dirigir a la Universidad de Chile entre 2024 y 2025 y se encontraba sin club desde que finalizó la pasada temporada. El cuadro de Boedo llegó a un acuerdo con él durante el transcurso del día y anunció su contratación por la noche en redes sociales.

En el comunicado, San Lorenzo informó que arribará al club este lunes para ya ponerse al frente del equipo y poder dirigir el partido del miércoles contra Deportivo Riestra. Si bien no se especifica, el contrato que firmaría se extendería hasta diciembre de 2026, cuando concluya el campeonato.