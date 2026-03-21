La pésima noticia que recibió San Lorenzo tras golear 5-0 a Deportivo Rincón de Neuquén

A pesar de la contundente goleada en su debut en la Copa Argentina, San Lorenzo recibió una mala noticia de cara al Torneo Apertura.

San Lorenzo atraviesa días turbulentos. Tras la dura caída por 5-2 frente a Defensa y Justicia, la salida de Damián Ayude y la negativa de Pablo Guede para asumir el rol de DT, el Ciclón no logra encontrar el rumbo a menos de dos semanas de su debut en la Copa Sudamericana (será ante Recoleta de Paraguay de visitante).

A pesar de estos problemas, el equipo dirigido interinamente por Alan Capobianco le dio una alegría a sus hinchas en su debut en la Copa Argentina frente a Deportivo Rincón de Neuquén. El cuadro azulgrana aplastó por 5-0 al equipo del Federal A con goles de Corujo, Vietto, Gulli, Cuello y Reali, y en la próxima instancia se verá la cara con Riestra.

No obstante, de cara a lo que será el Torneo Apertura, San Lorenzo recibió un duro revés por parte de la AFA: el Tribunal de Disciplina decidió sancionar a Agustín Ladstatter con dos fechas de suspensión tras su expulsión ante Defensa y de esta manera se perderá los choques frente a Riestra y Estudiantes.

Video: la expulsión de Ladstatter ante Defensa y Justicia Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaARG_/status/2033679876008407138&partner=&hide_thread=false EXPULSADO el Zorrito Ladstatter en San Lorenzo pic.twitter.com/97Pv3SNqF8 — Liga (@LigaARG_) March 16, 2026 Agustín Ladstatter recibió una sanción de dos fechas y se perderá el choque con Riestra Si bien se trató de una expulsión directa, la acción que protagonizó con Juan Gutiérrez, se esperaba que la sanción sea de una sola fecha. Sin embargo, el Tribunal de Disciplina, en su sesión del 19 de marzo realizada de manera virtual, interpretó que la brutal patada del futbolista del Ciclón encuadró como “juego brusco grave” y, en consecuencia, aplicó el artículo 13 inciso 1.e), que contempla una suspensión de al menos dos encuentros.

De esta manera, Agustín Ladstatter deberá seguir desde afuera el próximo compromiso y se perderá el duelo ante el Malevo, con la expectativa de reaparecer tras el parate por la fecha FIFA frente a Estudiantes de la Plata. Todo esto se podría dar si San Lorenzo apela la decisión e intenta que se le reduzca la sanción a un solo partido.