El sentido mensaje de San Lorenzo por la muerte de Ernesto Cherquis Bialo, reconocido hincha azulgrana
El icónico Ernesto Cherquis Bialo falleció este viernes a los 85 años y San Lorenzo le dedicó un último adiós en redes sociales.
En una semana muy triste para el periodismo deportivo argentino, cuatro días después de la muerte de Marcelo Araujo, este viernes por la noche falleció a sus 85 años de edad, y tras luchar contra una leucemia, Ernesto Cherquis Bialo. Curiosamente, ambos reconocidos hinchas de San Lorenzo.
El cuadro de Boedo, a raíz del fallecimiento del icónico cronista de fútbol y boxeo nacido en Uruguay, publicó este sábado por la mañana un sentido mensaje de despedida en redes sociales, en el que recordó su fanatismo azulgrana y reconoció su enorme legado.
La despedida de San Lorenzo a Cherquis Bialo
"Hincha y socio de San Lorenzo, gigante del periodismo, hombre del fútbol y el boxeo, despedimos con tremendo dolor a Ernesto Cherquis Bialo, quien falleció a sus 85 años", destaca el Ciclón en su primer párrafo.
"Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este momento tan difícil. Y guardamos en la memoria sus crónicas de inspiración sin igual, su sanlorencismo apasionado y tantas charlas futboleras -y de la vida- que vamos a extrañar por siempre", destaca a continuación.
Finalmente, cierra con un último agradecimiento: "¡Gracias por tanto, maestro!".