El sentido mensaje de San Lorenzo por la muerte de Ernesto Cherquis Bialo, reconocido hincha azulgrana

El icónico Ernesto Cherquis Bialo falleció este viernes a los 85 años y San Lorenzo le dedicó un último adiós en redes sociales.

El cuadro de Boedo, a raíz del fallecimiento del icónico cronista de fútbol y boxeo nacido en Uruguay, publicó este sábado por la mañana un sentido mensaje de despedida en redes sociales, en el que recordó su fanatismo azulgrana y reconoció su enorme legado.

La despedida de San Lorenzo a Cherquis Bialo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanLorenzo/status/2035197662966788355?s=20&partner=&hide_thread=false Hincha y socio de San Lorenzo, gigante del periodismo, hombre del fútbol y el boxeo, despedimos con tremendo dolor a Ernesto Cherquis Bialo, quien falleció a sus 85 años.



Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este momento tan difícil. Y guardamos en la memoria sus… pic.twitter.com/FmR8CUpjhJ — San Lorenzo (@SanLorenzo) March 21, 2026 "Hincha y socio de San Lorenzo, gigante del periodismo, hombre del fútbol y el boxeo, despedimos con tremendo dolor a Ernesto Cherquis Bialo, quien falleció a sus 85 años", destaca el Ciclón en su primer párrafo.

"Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este momento tan difícil. Y guardamos en la memoria sus crónicas de inspiración sin igual, su sanlorencismo apasionado y tantas charlas futboleras -y de la vida- que vamos a extrañar por siempre", destaca a continuación.