Dolor en La Plata: Marcos Conigliaro, gloria histórica de Estudiantes, murió a los 83 años

Este viernes por la noche falleció Marcos Conigliaro, autor del gol del triunfo de Estudiantes en la Intercontinental 1968 contra Manchester United.

Marcos Conigliaro, autor de uno de los goles más importantes en la historia de Estudiantes de La Plata, murió este viernes por la noche a los 83 años. El icónico centrodelantero había anotado el único tanto del triunfo 1-0 ante el Manchester United, por la ida de la Copa Intercontinental 1968 que finalmente terminaría en manos del equipo argentino.

El exfutbolista nació el 9 de diciembre de 1942 en Quilmes y fue justamente en el equipo que lleva el mismo nombre donde debutó como profesional con solo 16 años, en 1959. Luego de su paso por el Cervecero, llegó a Independiente, donde se desempeñaría entre 1962 y 1963 y ganaría el Campeonato de Primera División 1963, para luego jugar en Chacarita durante 1964 y finalmente llegar a Estudiantes en 1965.

Gol Marcos Conigliaro Estudiantes vs Manchester United Intercontinental 1968 Marcos Conigliaro marcó el gol del triunfo de Estudiantes sobre Manchester United en la ida. Prensa Estudiantes En el Pincha jugó hasta 1970 y sería su etapa más exitosa como jugador, ya que en el equipo de La Plata conquistó la el Torneo Metropolitano 1967, las Copas Libertadores 1968, 1969 y 1970, la Copa Intercontinental 1968 y la Copa Interamericana 1969. Sus últimos equipos fueron Gallos de Jalisco de México (1970-1972), KSV Outdenaarde de Bélgica (1972-1974) y Lugano de Suiza, donde se retiró en 1975.

El mensaje de Estudiantes de La Plata por la muerte de Marcos Conigliaro Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EdelpOficial/status/2035173709191798793?s=20&partner=&hide_thread=false Con mucho dolor y hondo pesar el Club Estudiantes de La Plata despide a Marcos Conigliaro, histórico delantero del equipo Campeón del Mundo y un emblema insoslayable de nuestra historia.



Marcos escribió la historia grande del club y dejó un legado único en la institución. Hasta… pic.twitter.com/QXbNSTX73Z — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) March 21, 2026 Con mucho dolor y hondo pesar el Club Estudiantes de La Plata despide a Marcos Conigliaro, histórico delantero del equipo campeón del mundo y un emblema insoslayable de nuestra historia.

Marcos escribió la historia grande del club y dejó un legado único en la institución. Hasta siempre, Héroe de Old Trafford, que en paz descanses en nuestro cielo lleno de gloria.