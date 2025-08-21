El sorpresivo nuevo tatuaje que lució Enzo Fernández en su brazo izquierdo

Enzo Fernández mostró en sus redes sociales el nuevo tatuaje, con mucha relación al Chelsea, que se hizo en el tríceps de su brazo izquierdo.

Ya pasaron casi dos meses del día en el que el Chelsea de Enzo Fernández goleó 3-0 al PSG en Nueva York y se consagró campeón de la primera edición del súper Mundial de Clubes. En aquella calurosa tarde en la ciudad estadounidense, los Blues dieron el golpe al imponerse al campeón de la Champions y con un doblete de Cole Palmer y un tanto de Joao Pedro, levantaron su quinto trofeo internacional.

El mediocampista de la Selección argentina, fue una de las piezas claves en la consagración del equipo dirigido por Enzo Maresca: convirtió un gol ante Los Ángeles FC y brindó tres asistencias ante Esperance de Tunis (2) y una en las semifinales ante el Fluminense.

Enzo Fernández mostró el tatuaje que se hizo del trofeo del Mundial de Clubes Es por ello que el ex River y Defensa y Justicia decidió recordar aquel día histórico para el cuadro londinense y compartió en sus redes sociales, el tatuaje del trofeo del Mundial de Clubes que se hizo en su tríceps del brazo izquierdo.

image Enzo Fernández se tatuó el trofeo del Mundial de Clubes en su tríceps del brazo izquierdo. @enzojfernandez Este es un nuevo tatuaje para el volante de 24 años, quien ya se había hecho varios anteriormente, pero este es el segundo relacionado con el deporte, ya que también se tatuó la Copa del Mundo junto al número 24 (número de la camiseta que usó durante el certamen) en la palma de su mano izquierda.