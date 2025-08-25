Las bombas de los jugadores de Banfield tras la caída ante Boca: de "es una vergüenza" a "no lo podía creer"

Varios futbolistas de Banfield expresaron su bronca y protestaron por situaciones puntuales de los dos goles de la victoria de Boca en la Bombonera.

Boca Juniors dejó atrás la racha de 12 partidos sin victorias y sumó este domingo por la noche su segundo triunfo consecutivo. Fue por 2-0 como local ante Banfield por la fecha 6 del torneo Clausura, gracias a los goles de los uruguayos Miguel Merentiel a los 55 minutos y Edinson Cavani a los 82'.

Como acostumbra a pasar en el fútbol argentino, no faltaron las polémicas arbitrales. Los jugadores del Taladro quedaron indignados con Nicolás Lamolina, ya que protestaron por situaciones puntuales en ambos tantos. En el primero, reclamaron una falta de la Bestia al defensor Alexis Maldonado antes de definir. En el segundo, el del Matador, un toque del juez principal en la jugada previa al córner que desembocó en el 2-0.

La indignación de los jugadores de Banfield tras la caída ante Boca La indignación de los jugadores de Banfield tras la caída ante Boca Tras el encuentro, varios futbolistas del elenco del Sur hablaron con la prensa y expresaron su fastidio. El propio Maldonado fue contundente: "Estamos con mucha bronca y tristeza, más que nada por los fallos arbitrales. El primer gol es una falta clarísima y en el segundo tendría que haber parado el juego porque le pega al árbitro y él dio continuidad, y termina en un córner, que nos hacen el gol. (...) Yo nunca lo lo veo a él (Merentiel). Él me choca de atrás, me traba la pierna y yo me caigo. Es una falta clara que si yo la hago yo cuando él está definiendo, me cobran penal", señaló con pesar.

Rodrigo Auzmendi también se manifestó y apuntó contra supuestos favoritismos para Boca en la Bombonera: "Venir a estas canchas, esto es lo que conlleva. En el primer gol es falta, le cruza los pies, lo vimos. (Lamolina) Nos decía que la estaban revisando, 'que esto', 'que lo otro', y después dio el gol. No sé qué revisión hicieron".

Otro de los que hablaron fue Sergio Vittor: "Cuando lo vi en el vestuario, no lo podía creer: es una falta clarísima porque van los dos emparejados y el que cambia la dirección de la corrida es Merentiel. Él lo toca y provoca eso", indicó el ex Independiente y Racing, pero no fueron estas sus únicas quejas.