El gesto de Merentiel "a lo Borja" con los hinchas de Boca tras fallar el mano a mano ante Banfield

Miguel Merentiel, autor del primer gol en el triunfo de Boca en el segundo tiempo, había tenido en el primero una gran oportunidad que no pudo concretar.

El triunfo de Boca Juniors ante Banfield por la fecha 6 del Clausura fue un gran desahogo en muchos sentidos. No solamente volvió a ganar por segunda vez tras 12 partidos sin victorias y se sumó de a tres por primera vez en la Bombonera tras el regreso de Russo, sino además que se destaparon Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

En el caso de la Bestia, se sacó una importante mochila de encima. Tras ser una de las figuras del Xeneize en el primer semestre y en el Mundial de Clubes, no estaba logrando demostrar el mismo nivel en el Clausura y no podía anotar desde la caída 1-2 contra Bayern Múnich en junio. Pasaron 7 encuentros sin convertir, hasta que pudo destaparse anoche al minuto 55 para marcar el 1-0 parcial.

Pero, de todos modos, no le fue sencillo anotar. De hecho, en el primer tiempo había tenido una muy buena oportunidad y no la pudo concretar. Con el marcador aún sin abrir, promediando los 34', tuvo un mano a mano con el arquero del Taladro Facundo Sanguinetti, al que eludió de gran forma. Sin embargo, le costó controlarla tras la gambeta, tardó en acomodarse y luego definió mal, levemente desviado al segundo palo.

Consciente de que estaba en deuda con el público, después de su yerro Merentiel le "habló" a los hinchas y les pidió perdón con sus manos por encima de la cabeza. Su gesto fue reconocido y bien recibido por el pueblo azul y oro y, para su fortuna, luego tendría la oportunidad de redimirse en el complemento.