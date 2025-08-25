La confesión de Battaglia sobre una charla en el plantel de Boca para mejorar: "Nos dijimos algunas cosas"

Rodrigo Battaglia, que tuvo una buena actuación en el triunfo de Boca ante Banfield, reveló la importancia de haber hablado internamente para repuntar.

Después de una larguísima seguidilla de 12 partidos sin ganar (la peor de su historia), Boca Juniors se repuso y logró hilvanar dos triunfos consecutivos. Primero goleó 3-0 a Independiente Rivadavia el pasado fin de semana en Mendoza, y anoche se impuso 2-0 sobre Banfield en la Bombonera, con los goles de Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Estas dos victorias no solo le permiten al Xeneize repuntar en la tabla anual y colocarse en puestos de clasificación a la Libertadores 2026, sino que también le dio vida a Miguel Ángel Russo y liberó varias tensiones internas dentro del plantel. Así lo confesó Rodrigo Battaglia luego del encuentro ante el Taladro, en diálogo con la prensa, al revelar un click interno que hubo tras una charla grupal.

"Veníamos en una racha negativa, hablamos entre nosotros y nos dijimos algunas cosas para representar esta camiseta como se merece. Se nota el cambio, estamos bien como grupo. Hay que seguir trabajando y seguir por este camino", reveló el ex Atlético Mineiro, que tuvo una gran actuación en el mediocampo en dupla con Leandro Paredes.

En cuanto a su redefinición como volante (venían utilizándolo de defensor central) y su sociedad con el 5 campeón del mundo, apuntó: "Es una decisión del míster y viene saliendo bien. Él (Lean) tiene mucha jerarquía y lo demuestra en cada partido. Yo intento acoplarme a él: me hace las cosas fáciles y nos entendemos bien. Pero hay que demostrarlo en todos los partidos".