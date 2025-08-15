El club europeo que quiere a Vicente Taborda y podría dejarle dinero a Boca

Vicente Taborda vive un gran momento futbolístico. El mediocampista entrerriano de 24 años se consolidó como una de las figuras de Platense , equipo con el que conquistó el Torneo Apertura 2025, el primer título de primera división en la historia del club. Su rendimiento sobresaliente lo puso en el radar de varios equipos, incluido uno de Europa.

El presente del Calamar en el Torneo Clausura no es tan alentador -acumula cuatro partidos sin victorias-, pero Taborda sigue siendo uno de los puntos más altos en el equipo dirigido por Martín Palermo. En este contexto, su nombre comenzó a sonar con fuerza en el Viejo Continente.

Según informó Bolavip, Panathinaikos , uno de los clubes más importantes de Grecia y actual subcampeón de la Super League Ellada, consultó por las condiciones para fichar al mediocampista. Sin embargo, desde el entorno del jugador y las instituciones involucradas reconocen que la operación es “muy difícil” de concretar en este momento.

El principal motivo es el mercado de pases . En Argentina ya está cerrado, mientras que en Europa se mantendrá abierto hasta el 31 de agosto. Para que la transferencia sea posible, Taborda debería interrumpir su préstamo con Platense -vigente hasta diciembre de 2025- y el conjunto griego tendría que llegar a un acuerdo económico con Boca Juniors , dueño de su pase.

Taborda llegó a Platense por segunda vez a comienzos de 2025, después de un paso sin continuidad en Boca. Su regreso fue clave para el histórico título del club de Vicente López, siendo uno de los motores del mediocampo y aportando goles y asistencias en momentos decisivos.

En números, el entrerriano acumula 85 partidos oficiales con la camiseta del Calamar, en los que convirtió 11 goles y dio 4 asistencias. Más allá de su capacidad para romper líneas y generar juego, se destacó por su regularidad y compromiso en cada encuentro.

Su etapa en Boca fue más breve y con menos protagonismo. Debutó en un empate 0-0 frente a Banfield, en 2021, en aquel recordado encuentro en el que el Xeneize presentó un equipo juvenil tras el aislamiento del plantel profesional por romper la burbuja sanitaria. En total, disputó 17 partidos oficiales con el club de la Ribera, sumando 631 minutos, sin goles ni asistencias. Su última aparición fue en la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense.

taborda boca Vicente Taborda llegó a Platense por segunda vez a comienzos de 2025, después de un paso sin continuidad en Boca. Instagram @taborda.vicente

Con contrato en Platense hasta fin de 2025 y el interés concreto de Panathinaikos, el futuro de Taborda dependerá de negociaciones rápidas y de que las partes involucradas logren un acuerdo antes del cierre del mercado europeo. Mientras tanto, sigue siendo una pieza clave en el equipo que lo vio brillar.