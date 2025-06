El palazo de Vicente Taborda, figura del Platense campeón, ¿a Riquelme y el Consejo de Fútbol?: "Ojalá lo..."

Tras coronar con los de Vicente López, el mediocampista de 23 años, si bien no dio nombres propios, se insinuó contra la dirigencia conducida por Juan Román Riquelme, o incluso contra Fernando Gago, DT que no puso palos en la rueda a comienzos del año para su segunda salida al Calamar: "Yo sabía que estaba bien, me entrenaba bien. Eso me doy mérito a mí, por siempre seguir cuando las cosas no salían bien. El mercado anterior a que venga a Platense se hizo largo por cosas dirigenciales, fue duro para mí", detalló el enganche en diálogo con TNT Sports.