Pymes en crisis: caen la producción, el empleo y las ventas

Las pymes en la Argentina continúan con señales alarmantes. La producción manufacturera en el sector registró una caída del 9,2% interanual durante el primer trimestre y retrocedió 1,7% respecto del último trimestre de 2025, completando doce trimestres consecutivos de contracción.

Los datos surgen del último Informe Coyuntural de la Fundación Observatorio PyME , elaborado sobre una muestra representativa de 400 empresas industriales de todo el país, y reflejan un escenario marcado por la caída de las ventas, el deterioro del empleo, las tensiones financieras y una creciente preocupación por el impacto de las importaciones sobre la producción nacional.

La magnitud de la crisis se refleja también en los indicadores anticipatorios de actividad. El PMI-PyME, que mide expectativas sobre producción, empleo, cartera de pedidos y niveles de stock, descendió a apenas 34 puntos, trece menos que en el trimestre anterior. Como cualquier valor inferior a 50 anticipa una fase contractiva, el indicador sugiere que la actividad seguirá debilitada durante los próximos meses.

A ello se suma el Índice de Confianza Empresarial (ICE-PyME) , que cayó a 40 puntos, su nivel más bajo desde el tercer trimestre de 2023, evidenciando el deterioro de las expectativas de los empresarios industriales.

Detrás de la contracción productiva aparece un problema central: la demanda. El 57% de las pymes industriales registró una disminución de su facturación durante el primer trimestre del año. La retracción estuvo explicada principalmente por el mercado interno, donde el 61% de las empresas informó menores ventas.

Los principales problemas

Este es, precisamente, el principal problema de las pymes argentinas. Según el Barómetro de Pymes realizado por la aseguradora Chubb, el 41% de los empresarios identificaron en 2025 la necesidad de generar más ventas como el principal desafío de sus compañías y el 52% consideró que la captación de clientes y el aumento de las ventas era su principal preocupación estratégica.

La caída de las ventas alcanzó en 2026 un nivel histórico: el 83% de las empresas industriales la señaló como su principal problema operativo. La preocupación supera incluso al aumento de los costos de materias primas e insumos, que afecta al 67% de las firmas.

Uno de los datos más preocupantes del informe es el fuerte incremento de los retrasos en los pagos de clientes. Mientras un año atrás el problema afectaba al 35% de las empresas, actualmente alcanza al 60%. La situación agrava una fragilidad financiera estructural que ya venían manifestando las empresas. Según el Barómetro de Pymes, el 43% de los empresarios considera que el principal desafío financiero de sus compañías es controlar costos y gastos, mientras que otro 34% identifica dificultades para planificar financieramente a largo plazo.

El estudio de Chubb muestra la crisis en el financiamiento. El 59% de las pequeñas y medianas empresas se financia principalmente con fondos aportados por sus dueños, mientras que apenas una minoría accede a financiamiento externo.

Desde el Observatorio PyME también marcan que acceso al crédito bancario se redujo hasta representar apenas el 18% de las fuentes de financiamiento para inversiones, uno de los niveles más bajos desde 2006. Como consecuencia, cerca de tres cuartas partes de las inversiones en maquinaria y equipamiento deben realizarse mediante reinversión de utilidades o aportes de los propios socios.

El empleo es otro talón de aquiles del sector. Durante el primer trimestre de 2026 la cantidad de personas trabajando en pymes manufactureras se redujo 1,4% respecto del trimestre anterior y 5% en comparación con igual período del año pasado. Con estos números, el sector acumula trece trimestres consecutivos de reducción del empleo. La tendencia profundiza lo ocurrido durante 2025, cuando el empleo industrial pyme ya había retrocedido 3,6%, la mayor caída registrada en los últimos cinco años.

El ajuste también se traduce en una reducción del tamaño de las empresas. Según el Observatorio PyME, el 27% de las firmas atravesó procesos de achicamiento dura

nte 2025, uno de los porcentajes más elevados desde que comenzó la serie estadística en 2004.

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La amenaza de las importaciones

Si hay un factor que creció con fuerza en las preocupaciones empresarias es el avance de los productos importados. Durante el primer trimestre de 2026, el 46% de las pymes industriales manifestó sentirse afectada por la competencia externa. Un año atrás ese porcentaje era de apenas 25%.

El fenómeno coincide con los resultados del relevamiento estructural de 2025, donde el mismo porcentaje de empresas ya advertía sentirse amenazado por las importaciones y un tercio reconocía haber perdido participación en el mercado interno frente a productos extranjeros.

Los sectores más expuestos son caucho y plástico, textiles, autopartes y metalmecánica, ramas que además poseen una elevada capacidad de generación de empleo y encadenamientos productivos.

El Barómetro de pymes también detectó que la competencia global y local aparece entre las principales inquietudes del sector, junto con el aumento de costos, los cambios regulatorios y las dificultades para acceder al financiamiento.

Qué reclaman las empresas

Ante este escenario, las pymes manufactureras identifican tres prioridades para recuperar competitividad.

El 72% reclama una reducción de la presión fiscal. El 61% considera indispensable alcanzar estabilidad macroeconómica. Y el 59% exige medidas que permitan enfrentar la competencia desleal y proteger la producción nacional frente al avance de las importaciones.

Además, crece la demanda de herramientas de financiamiento que permitan sostener la actividad y retomar los procesos de inversión.

Actualmente existen más de 16.000 empresas manufactureras de entre 10 y 250 trabajadores que generan más de 560.000 empleos formales en todo el país.