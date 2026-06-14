Proyectan que la inflación perfore el 2% en junio y advierten que el consumo sigue flojo

El economista Fernando Marull proyecta que la Argentina atraviesa una etapa de desaceleración inflacionaria que podría llevar el índice de precios por debajo del 2% en junio. Advirtió, sin embargo, que la mejora de los indicadores financieros aún convive con una economía real que muestra dificultades en sectores clave como el consumo y la construcción.

“La realidad es que no estamos volando. Hay sectores que sí están bien y otros a los que todavía les cuesta levantar”, afirmó.

El especialista destacó que la baja de la inflación fue una de las principales noticias positivas para el Gobierno en las últimas semanas y sostuvo que el dato de mayo, que marcó un 2,1%, estuvo en línea con sus proyecciones.

“Estuvimos acertados, así que estamos contentos”, señaló al explicar que esperaba un número similar al finalmente informado.

Según Marull, la tendencia podría profundizarse en los próximos meses: “Para junio perfora el 2%. En base a la inflación semanal que calculamos nosotros, la primera semana dio 0,8% y la segunda semana dio deflación de 0,2%. Las inflaciones semanales son bastante volátiles, pero la tendencia es que junio viene menor que mayo”.

El economista consideró que la caída de la inflación comienza a generar un escenario más favorable para los salarios y el consumo, aunque aclaró que la recuperación todavía no es homogénea.

“Hace siete meses los salarios venían por debajo de la inflación. Ahora, con nuevas paritarias y una inflación que baja, eso es positivo para la economía en general”, indicó por Splendid AM 990.

Sin embargo, planteó que existe una “dualidad” en la economía argentina: mientras algunos indicadores muestran señales positivas, una parte importante de la sociedad todavía no percibe una mejora concreta.

“Hay una especie de dos mundos distintos. Por un lado están las buenas noticias financieras y, por otro lado, la gente que dice ‘no llego a fin de mes’”, analizó.

En ese sentido, remarcó que la recuperación dependerá de que la mejora macroeconómica llegue a los sectores productivos y al consumo masivo.

“No está la economía burbujeante y están todos los sectores bien. Hay sectores que sí les está yendo muy bien y otros que no, que les está costando levantar”, sostuvo.

Marull mencionó especialmente la situación de la construcción, el turismo, el consumo masivo y algunos segmentos industriales como actividades que todavía no lograron acelerar. “La construcción todavía no acelera, el consumo masivo está flojo y algunos sectores de la industria también”, detalló.

Consultado por el impacto del caso patrimonial de Manuel Adorni y si los conflictos políticos pueden afectar el rumbo económico, el economista consideró que, por ahora, los datos económicos lograron desplazar esa discusión en los mercados.

“El caso Adorni es un fusible. No es el ministro de Economía, no es algo que para mí sea relevante en términos del programa económico”, explicó.

De todos modos, según supo la Agencia Noticias Argentinas, reconoció que situaciones vinculadas a sospechas o cuestionamientos sobre funcionarios generan malestar social en un contexto donde los ingresos todavía se encuentran golpeados.

“En un escenario donde la economía o el salario venía perdiendo contra la inflación, que salgan este tipo de noticias no está bueno”, afirmó.

Sobre las expectativas electorales y el futuro político del Gobierno, Marull se mostró más moderado que algunos sectores del oficialismo y descartó un escenario donde la economía automáticamente garantice una victoria electoral.

“Con el respeto que le tengo a Caputo, no creo en ese escenario de que van a ser los mejores 18 meses de Argentina y que va a arrasar Milei”, señaló.

Para el economista, la clave estará en la velocidad de la recuperación. “Si la economía empieza a volar, la inflación baja al 1% y los salarios rebotan fuerte contra la inflación, las chances del Gobierno claramente suben. Pero hoy ese no es mi escenario base”, sostuvo.

También analizó el denominado “riesgo electoral” sobre el dólar y descartó que la dinámica cambiaria pueda explicarse únicamente por factores políticos.

“La aceleración inflacionaria tuvo que ver con la suba del dólar antes de las elecciones, que después se trasladó a precios, pero también hubo shocks como la carne y la nafta”, explicó.

De cara a 2027, advirtió que el comportamiento del dólar dependerá de cómo llegue la economía al proceso electoral.

“En las previas electorales presidenciales siempre hay ruido con el dólar. Va a depender mucho de cómo llegue preparado el Gobierno y de cómo llegue la economía”, estimó.

Finalmente, destacó la baja del riesgo país como una señal positiva para la Argentina, aunque aclaró que todavía falta camino por recorrer.

“Es muy positivo. El manejo del programa financiero del Tesoro viene siendo bueno y el Banco Central viene comprando dólares”, indicó.

Según Marull, una menor percepción de riesgo puede traducirse en mayor estabilidad cambiaria.

“Lo que te hace la baja del riesgo país es que baja la posibilidad de que el dólar suba más. En términos de la calle, significa que el dólar esté un poco más tranquilo”, concluyó.