El dólar oficial sigue escalando: a cuánto cotiza este miércoles

El dólar oficial aumentó cinco pesos este miércoles y, sumado los $20 que subió el martes, actualmente cotiza a $1.475 para la venta. Por su parte el dólar blue retrocede $5 y cotiza a $1.455.

En cuanto a los financieros, el dólar MEP ronda los $1.489 y el contado con liqui $1.531.

Caputo y un examen difícil

Este miércoles 26, el ministro de Economía Luis Caputo tendrá un examen financiero clave. Quizá el más importante y referente desde el triunfo político del Gobierno el 26 de octubre pasado, y el tiempo dulce cambiario y monetario que surgió desde el lunes 27 en todos los mercados.

Hoy el Ministerio de Economía deberá renovar vencimientos de letras en pesos por aproximadamente unos 14.000 billones de pesos; poco más de 9.000 millones de dólares en divisas, de los cuales, casi la mitad está en poder de dependencias públicas (Anses, Banco Nación y otras entidades oficiales), lo que implica unos potenciales 4.500 millones de dólares en pesos, que podrían volver a presionar el tipo de cambio en el cierre del mes.