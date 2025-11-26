El dólar oficial sigue escalando: a cuánto cotiza este miércoles
El dólar oficia continúa subiendo y así se encuentran las principales cotizaciones este miércoles 26 de noviembre.
El dólar oficial aumentó cinco pesos este miércoles y, sumado los $20 que subió el martes, actualmente cotiza a $1.475 para la venta. Por su parte el dólar blue retrocede $5 y cotiza a $1.455.
En cuanto a los financieros, el dólar MEP ronda los $1.489 y el contado con liqui $1.531.
Caputo y un examen difícil
Este miércoles 26, el ministro de Economía Luis Caputo tendrá un examen financiero clave. Quizá el más importante y referente desde el triunfo político del Gobierno el 26 de octubre pasado, y el tiempo dulce cambiario y monetario que surgió desde el lunes 27 en todos los mercados.
Hoy el Ministerio de Economía deberá renovar vencimientos de letras en pesos por aproximadamente unos 14.000 billones de pesos; poco más de 9.000 millones de dólares en divisas, de los cuales, casi la mitad está en poder de dependencias públicas (Anses, Banco Nación y otras entidades oficiales), lo que implica unos potenciales 4.500 millones de dólares en pesos, que podrían volver a presionar el tipo de cambio en el cierre del mes.
En un marco de dudas en el mercado financiero por la falta de precisión sobre el próximo vencimiento de U$S4.300 millones que Argentina debe liquidar el 9 de enero de 2026, ante la novedad del jueves pasado, que el préstamo elaborado por bancos privados norteamericanos comandados por el JP Morgan no llegará a tiempo de elaborarse. Con lo que la operación de enero deberá enfrentarse con un Repo más austero con dinero de las entidades privadas de EE.UU., activando el swap o con dinero del FMI.