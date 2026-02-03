Salta firmó un acuerdo para impulsar la exploración de tierras raras y minerales estratégicos

El convenio apunta a analizar recursos clave para la transición energética y el desarrollo tecnológico, sin otorgar derechos mineros ni exclusividad, y se inscribe en la creciente disputa global por minerales estratégicos.

La provincia de Salta avanzó en una nueva etapa de su política minera al sellar un acuerdo de cooperación orientado a la exploración de minerales críticos y tierras raras, recursos considerados estratégicos para la transición energética y el desarrollo tecnológico a escala global.

De acuerdo con lo informado por fuentes oficiales, el convenio fija las bases para un trabajo conjunto de carácter técnico, científico e institucional, con el objetivo de analizar el potencial geológico de distintos sectores del territorio provincial. El foco estará puesto en minerales críticos y estratégicos, entre ellos tierras raras como neodimio, disprosio y terbio, además de tungsteno, cobalto, galio y berilio, insumos clave para industrias vinculadas a la generación de energías limpias, la electromovilidad, la electrónica de alta complejidad y la defensa.

El entendimiento fue formalizado en Casa de Gobierno y reúne al Ministerio de Producción y Minería, a la empresa estatal Recursos Energéticos y Mineros Salta S.A. (REMSa) y a la compañía estadounidense American Minerals LLC.

La firma contó con la presencia del ministro José Ignacio Lupión, el titular de REMSa Javier Montero, el secretario de Minería Gustavo Carrizo y el CEO de la empresa norteamericana, Sergio Rotondo, que tiene como socios estratégicos a los empresarios Nicolás Caputo y Orly Terranova. La empresa American Minerals LLC ya firmó convenios similares con las provincias de La Rioja y Jujuy.

Desde el Gobierno salteño subrayaron que el acuerdo se enmarca en una política de desarrollo minero sustentable, basada en la planificación de largo plazo y en reglas claras para los inversores. En ese sentido, destacaron que el instrumento suscripto no concede derechos mineros ni exclusividad sobre áreas determinadas, sino que habilita estudios preliminares de prospección y evaluación técnica.