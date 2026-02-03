Presenta:

Dinero

Salta

Salta firmó un acuerdo para impulsar la exploración de tierras raras y minerales estratégicos

El convenio apunta a analizar recursos clave para la transición energética y el desarrollo tecnológico, sin otorgar derechos mineros ni exclusividad, y se inscribe en la creciente disputa global por minerales estratégicos.

MDZ Dinero

mineria

La provincia de Salta avanzó en una nueva etapa de su política minera al sellar un acuerdo de cooperación orientado a la exploración de minerales críticos y tierras raras, recursos considerados estratégicos para la transición energética y el desarrollo tecnológico a escala global.

De acuerdo con lo informado por fuentes oficiales, el convenio fija las bases para un trabajo conjunto de carácter técnico, científico e institucional, con el objetivo de analizar el potencial geológico de distintos sectores del territorio provincial. El foco estará puesto en minerales críticos y estratégicos, entre ellos tierras raras como neodimio, disprosio y terbio, además de tungsteno, cobalto, galio y berilio, insumos clave para industrias vinculadas a la generación de energías limpias, la electromovilidad, la electrónica de alta complejidad y la defensa.

El entendimiento fue formalizado en Casa de Gobierno y reúne al Ministerio de Producción y Minería, a la empresa estatal Recursos Energéticos y Mineros Salta S.A. (REMSa) y a la compañía estadounidense American Minerals LLC.

La firma contó con la presencia del ministro José Ignacio Lupión, el titular de REMSa Javier Montero, el secretario de Minería Gustavo Carrizo y el CEO de la empresa norteamericana, Sergio Rotondo, que tiene como socios estratégicos a los empresarios Nicolás Caputo y Orly Terranova. La empresa American Minerals LLC ya firmó convenios similares con las provincias de La Rioja y Jujuy.

Desde el Gobierno salteño subrayaron que el acuerdo se enmarca en una política de desarrollo minero sustentable, basada en la planificación de largo plazo y en reglas claras para los inversores. En ese sentido, destacaron que el instrumento suscripto no concede derechos mineros ni exclusividad sobre áreas determinadas, sino que habilita estudios preliminares de prospección y evaluación técnica.

Solo en el caso de que esos relevamientos resulten favorables podrían avanzar futuras instancias de exploración o desarrollo, que deberán canalizarse a través de acuerdos específicos y ajustarse estrictamente a la legislación ambiental y minera vigente.

Las autoridades también señalaron que la iniciativa se inscribe en un escenario internacional marcado por la creciente disputa por el acceso a minerales críticos, considerados estratégicos por su rol en la seguridad energética y el avance tecnológico. En ese contexto, Salta busca ampliar y diversificar su perfil minero, posicionándose como un actor relevante en un mercado global en expansión.

