Plazo fijo cuánto está pagando cada banco hoy y cuáles son los mejores

El plazo fijo a 30 días volvió a quedar en el centro de la comparación diaria: la TNA va desde 23% en grandes bancos hasta 33,5% en algunas entidades.

Plazo fijo con tasas dispares este martes 3 de febrero en bancos y financieras.

En el arranque de febrero, el plazo fijo vuelve a ser una de las herramientas más consultadas para cuidar el ahorro a corto plazo. Este martes 3 de febrero de 2026, las tasas informadas por los bancos se ubican en un rango amplio y obligan a comparar antes de invertir.

La diferencia entre las mejores y las peores propuestas supera los 10 puntos de Tasa Nominal Anual (TNA), según los valores informados por cada entidad.

En jornadas con movimientos acotados en el tablero financiero, el plazo fijo mantiene su lugar como alternativa de ahorro de corto plazo. La operatoria digital y los montos mínimos accesibles empujan a muchos usuarios a revisar a diario qué entidad ofrece mejor rendimiento, en especial para colocaciones a 30 días.

Cada plazo fijo tiene sus ventajas y desventajas Foto: Pixels Cada plazo fijo tiene sus ventajas y desventajas. Pexels Plazo fijo: las tasas más altas del día Entre las opciones que encabezan el ranking, aparecen entidades que publican tasas en la zona del 33%. Estas son las TNA relevadas para este martes:

Banco de Comercio: 33,5%.

de Comercio: 33,5%. Crédito Regional: 33,5%.

Banco Meridian / VOII: 33,25%.

Banco Bica: 33,0%.

Banco CMF: 32,25%.

Reba: 31,0%.

Banco Hipotecario (No clientes): 30,0%. Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos En el grupo de bancos de mayor volumen, las tasas informadas para este martes quedan, en general, por debajo de las mejores propuestas del mercado. Estos son los porcentajes de TNA: