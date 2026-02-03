Plazo fijo cuánto está pagando cada banco hoy y cuáles son los mejores
El plazo fijo a 30 días volvió a quedar en el centro de la comparación diaria: la TNA va desde 23% en grandes bancos hasta 33,5% en algunas entidades.
En el arranque de febrero, el plazo fijo vuelve a ser una de las herramientas más consultadas para cuidar el ahorro a corto plazo. Este martes 3 de febrero de 2026, las tasas informadas por los bancos se ubican en un rango amplio y obligan a comparar antes de invertir.
La diferencia entre las mejores y las peores propuestas supera los 10 puntos de Tasa Nominal Anual (TNA), según los valores informados por cada entidad.
En jornadas con movimientos acotados en el tablero financiero, el plazo fijo mantiene su lugar como alternativa de ahorro de corto plazo. La operatoria digital y los montos mínimos accesibles empujan a muchos usuarios a revisar a diario qué entidad ofrece mejor rendimiento, en especial para colocaciones a 30 días.
Plazo fijo: las tasas más altas del día
Entre las opciones que encabezan el ranking, aparecen entidades que publican tasas en la zona del 33%. Estas son las TNA relevadas para este martes:
- Banco de Comercio: 33,5%.
- Crédito Regional: 33,5%.
- Banco Meridian / VOII: 33,25%.
- Banco Bica: 33,0%.
- Banco CMF: 32,25%.
- Reba: 31,0%.
- Banco Hipotecario (No clientes): 30,0%.
Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos
En el grupo de bancos de mayor volumen, las tasas informadas para este martes quedan, en general, por debajo de las mejores propuestas del mercado. Estos son los porcentajes de TNA:
- Banco de la Nación Argentina: 26%.
- Banco Santander: 23%.
- Banco Galicia: 24%.
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 27%.
- BBVA: 23%.
- Banco Credicoop: 25%.
- Banco Macro: 27%.
- ICBC: 23,5%.
- Banco Ciudad: 23%.
Para el ahorrista que evalúa un plazo fijo, esa brecha se traduce en una diferencia concreta de intereses al cierre del mes, según el capital invertido. En ese escenario, la comparación entre bancos públicos, privados y entidades con tasas más agresivas define el rendimiento final de una colocación a 30 días.