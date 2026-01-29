Plazo fijo: cuánto ganás si invertís $500.000 por un mes en cada banco

Las tasas del plazo fijo no son iguales en todas las entidades y esa diferencia se nota en el rendimiento mensual. Con $500.000, esto es lo que paga cada banco.

El plazo fijo sigue siendo una opción de bajo riesgo para invertir en pesos a 30 días.

Los depósitos a plazo fijo siguen siendo una herramienta elegida por los pequeños ahorristas para sostener su poder adquisitivo en pesos mes a mes y buscar cobertura frente a la inflación. Aun con su perfil conservador, el plazo fijo mantiene atractivo por una razón simple: ofrece un rendimiento conocido de antemano y evita la volatilidad de otras alternativas.

Para este repaso, se tomaron las tasas de los bancos con mayor volumen de depósitos del sistema, es decir, las entidades más elegidas por los ahorristas y las que concentran la mayor parte de las colocaciones. En ese grupo, las diferencias de TNA, aunque parezcan chicas, pueden traducirse en varios miles de pesos al final del mes.

En los últimos días, varias entidades ajustaron su Tasa Nominal Anual (TNA), lo que reordenó el ranking y abrió mejores oportunidades para quienes comparan antes de inmovilizar el dinero por 30 días.

El plazo fijo atrae cada vez más a los inversores A continuación, el detalle de cada banco con su TNA y cuánto rinde un plazo fijo de $500.000 a 30 días.