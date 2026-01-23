Sube la tasa de plazo fijo: ranking de bancos que pagan más
Las tasas de interés del plazo fijo suben y los bancos mejoran rendimientos para pequeños ahorristas.
Las tasas de interés de plazo fijo volvieron a mostrar movimientos y varios bancos ajustaron al alza la Tasa Nominal Anual (TNA) para depósitos a 30 días. Según el último relevamiento informado al Banco Central de la República Argentina (BCRA), algunas entidades ya ofrecen rendimientos que alcanzan e incluso superan el 32%, lo que renueva el interés por este instrumento tradicional de ahorro en pesos.
Qué dice el relevamiento del BCRA
De acuerdo con el Régimen Informativo de Transparencia, las tasas corresponden a plazos fijos intransferibles a 30 días y son reportadas por los propios bancos. Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, las TNA se ubican por debajo de ese techo:
Te Podría Interesar
Banco Nación: 26%
Banco Provincia: 25%
Banco Macro: 27,5%
Banco Credicoop: 25%
Santander, Galicia, BBVA y Banco Ciudad: en torno al 23%
Los que pagan más
La diferencia aparece con mayor claridad en el grupo de entidades que informan tasas online, especialmente para no clientes. Estas opciones se posicionan como las más competitivas del mercado actual. Allí se destacan:
Banco Meridian: 33% (lidera el ranking)
Banco CMF y Banco VOII: 32,25%
Banco de Comercio y Crédito Regional: cerca del 32%
Tasas de interés intermedias
También hay bancos que ofrecen rendimientos intermedios:
-
Banco Mariva: 31%
Banco Bica y Reba: 30%
Banco Hipotecario: hasta 30% para no clientes
Banco de Córdoba: 29%
En la mayoría de los casos, el plazo fijo puede gestionarse de manera digital, sin necesidad de ser cliente previo, lo que amplía el acceso a estas tasas más altas.
Lo que marca el escenario
El panorama muestra una marcada dispersión entre entidades y refuerza la importancia de comparar antes de invertir. Mientras los bancos más grandes concentran depósitos, las mejores tasas de interés hoy se encuentran en entidades medianas o financieras digitales, que buscan captar ahorros ofreciendo rendimientos más elevados a corto plazo.