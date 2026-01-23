Sube la tasa de plazo fijo: ranking de bancos que pagan más

Las tasas de interés del plazo fijo suben y los bancos mejoran rendimientos para pequeños ahorristas.

El plazo fijo se mueve en enero. Foto: Walter Moreno / MDZ. Foto realizada con Moto G72

Las tasas de interés de plazo fijo volvieron a mostrar movimientos y varios bancos ajustaron al alza la Tasa Nominal Anual (TNA) para depósitos a 30 días. Según el último relevamiento informado al Banco Central de la República Argentina (BCRA), algunas entidades ya ofrecen rendimientos que alcanzan e incluso superan el 32%, lo que renueva el interés por este instrumento tradicional de ahorro en pesos.

Qué dice el relevamiento del BCRA De acuerdo con el Régimen Informativo de Transparencia, las tasas corresponden a plazos fijos intransferibles a 30 días y son reportadas por los propios bancos. Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, las TNA se ubican por debajo de ese techo:

Banco Nación: 26%

Banco Provincia: 25%

Banco Macro: 27,5%

Banco Credicoop: 25%

Santander, Galicia, BBVA y Banco Ciudad: en torno al 23% Los que pagan más La diferencia aparece con mayor claridad en el grupo de entidades que informan tasas online, especialmente para no clientes. Estas opciones se posicionan como las más competitivas del mercado actual. Allí se destacan:

Banco Meridian: 33% (lidera el ranking)

Banco CMF y Banco VOII: 32,25%

Banco de Comercio y Crédito Regional: cerca del 32% Cada plazo fijo tiene sus ventajas y desventajas Foto: Pixels Banco CMF y Banco VOII ofrecen 32,25% en depósitos a 30 días. Foto: Pixels Tasas de interés intermedias También hay bancos que ofrecen rendimientos intermedios:

Banco Mariva: 31%

Banco Bica y Reba: 30%

Banco Hipotecario: hasta 30% para no clientes

Banco de Córdoba: 29% En la mayoría de los casos, el plazo fijo puede gestionarse de manera digital, sin necesidad de ser cliente previo, lo que amplía el acceso a estas tasas más altas.