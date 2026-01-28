Plazo fijo: leve repunte de tasas y cuánto rinde hoy en los bancos más grandes

El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas preferidas para quienes buscan un rendimiento previsible y un riesgo acotado. En Argentina, ese termómetro se movió en los últimos días: las tasas mostraron una suba moderada y, según la entidad, se ordenaron en un rango aproximado de 23% a 28% nominal anual.

El cambio aparece en un contexto donde la inflación se desacelera y la política monetaria marca un ritmo distinto, mientras los ahorristas vuelven a mirar de cerca cuánto paga cada banco antes de inmovilizar dinero por 30 días.

En 2024, el gobierno de Javier Milei avanzó con la desregulación de las tasas mínimas que históricamente se asociaban al Banco Central (BCRA). Desde entonces, cada banco define su propia oferta y eso empujó una competencia más visible para atraer y retener depósitos. Con ese esquema, la tasa dejó de ser uniforme y pasó a depender con mayor fuerza de la estrategia comercial de cada entidad.

El Banco Central publica en su sitio una comparación de tasas para depósitos a plazo fijo a 30 días, expresadas como Tasa Efectiva Mensual. Esa referencia permite ubicar quién está pagando más dentro del grupo de bancos con mayor volumen de depósitos. En el relevamiento de enero, el pelotón de arriba se concentra cerca de 27%: Banco Macro (27,50%) y Banco Hipotecario (27,50%) aparecen como los más altos. Les siguen Provincia de Buenos Aires (27%) y Banco Nación (27%). Más atrás queda Banco Credicoop (25%), y luego se escalonan Galicia (24%) e ICBC Argentina (23,50%). En el tramo final figuran BBVA Argentina (23%), Santander Argentina (23%) y Banco Ciudad (23%).

Cómo constituir un plazo fijo, paso a paso

La operatoria es directa y, en la mayoría de los casos, se resuelve de manera digital. Quienes ya son clientes del banco elegido suelen poder armar el plazo fijo desde el homebanking, seleccionando monto, plazo y modalidad. Para quienes no tienen cuenta en la entidad que ofrece la tasa más conveniente, varios bancos habilitan la constitución online desde su página, con un procedimiento guiado. Según la información difundida, se trata de una gestión sin costo para la persona usuaria, sin papeles y sin trámites presenciales, lo que facilita comparar y actuar rápido cuando el rendimiento se mueve.

El punto clave, de todos modos, no es solo elegir la tasa más alta del listado. También importa qué objetivo tiene el ahorrista: resguardar capital, generar un ingreso mensual estimado o estacionar pesos por un período corto. El plazo fijo ofrece estabilidad, pero su conveniencia depende del escenario: cuando el interés baja, muchos lo miran con dudas; cuando repunta, vuelve a ganar atractivo frente a alternativas más volátiles. Con tasas que se reacomodan en enero y con diferencias marcadas entre bancos, la comparación se transformó en el primer paso antes de invertir.