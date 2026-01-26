Plazo fijo cuánto invertir en cada banco para ganar $100.000

Con las tasas que informan los bancos en enero de 2026, este cálculo muestra el capital aproximado que se necesita en un plazo fijo a 30 días para alcanzar $100.000 mensuales.

Tasas a 30 días para un plazo fijo en los principales bancos: Nación, Provincia, Galicia, Santander, BBVA, Macro, Credicoop, ICBC y Ciudad.

El plazo fijo volvió a meterse en la conversación de los ahorristas en enero de 2026. Con el dólar menos protagonista que en otros momentos, muchos vuelven a mirar el rendimiento en pesos como una forma simple de "hacer trabajar" un excedente de dinero sin salir del sistema bancario.

Para muchos, el atractivo pasa por lo conocido del mecanismo: se deposita un monto por un período determinado (en este caso, 30 días) y el banco devuelve el capital más los intereses pactados. La clave, como siempre, es la tasa que ofrece cada entidad, porque una diferencia de pocos puntos puede cambiar bastante el resultado mensual.

Con ese marco, los bancos vienen ajustando sus rendimientos para captar depósitos y la competencia se nota en los números que publican día a día. Con las tasas sobre la mesa, la pregunta se vuelve práctica: cuánto hay que invertir en cada banco para llegar a una meta concreta, como ganar $100.000 por mes en intereses con un plazo fijo tradicional.

Las tasas de plazo fijo se encuentran parejas a la inflación de octubre que se anunciará hoy. Foto: Shutterstock Según la tasa de cada entidad, el monto inicial del plazo fijo para generar $100.000 por mes puede variar en más de un millón de pesos. Shutterstock En enero, el plazo fijo se lleva la atención de los ahorristas Estas son las tasas que maneja cada banco este lunes:

Banco Nación: 26%.

Banco Santander: 23%.

Banco Galicia: 24%.

Banco Provincia: 27%.

BBVA: 23%.

Banco Macro: 27,5%.

Banco Credicoop: 25% (clientes y no clientes).

ICBC: 23,5%.

Banco Ciudad: 23%. Otros bancos con tasas más altas: