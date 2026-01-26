El cambio radical en los subsidios: cuánto hay que ganar para mantener el beneficio en la tarifa eléctrica

El Gobierno nacional cambió el sistema de subsidios energéticos. Se eliminan las categorías y se puso un umbral de ingresos. Cuánto hay que ganar para mantener la tarifa más baja.

El Gobierno nacional ejecutó el nuevo régimen de Subsidios a la energía y se elimina el sistema que hasta ahora se implementaba, es decir la segmentación de los usuarios. Con el nuevo esquema, se tomarán los ingresos totales de una familia como parámetro central para determinar si se aplican o no rebajas en la tarifa. También se cambian los umbrales de consumo. El nuevo sistema se llama "Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados" y divide a los usuarios en dos: los que tienen y los que no tienen la tarifa subvencionada.

El dato más relevante es que para tener subsidiada la Tarifa eléctrica hay que tener ingresos que no superen las tres canastas básicas totales medidas por el Indec. En la última medición esa canasta estaba valuada en 1.308.713 pesos. Por eso el límite de ingresos es de 3.926.139 pesos. La cifra varía mes a mes. Además se incluirá en el régimen a los hogares que tengan un integrante con Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBaP, o un integrante con Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o alguien con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En cambio, no podrán acceder quienes tengan ingresos mayores a 3 canastas básicas totales. También quedan excluidos los hogares cuyos integrantes tengan al menos un auto con una antigüedad igual o menor a 3 años (salvo que posea CUD); o los hogares cuyos integrantes posean, en conjunto, 3 o más inmuebles; así como los hogares en los que al menos un integrante posea una embarcación de lujo, aeronaves o activos societarios.

Los usuarios eléctricos de la provincia que cumplan con los criterios mantendrán el beneficio en sus facturas. Quienes no cumplan esos requisitos, pagarán tarifa plena, sin ningún descuento. Todas las personas que reciban el subsidio en el servicio eléctrico estarán inscriptas en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), donde se centraliza la información de los beneficiarios. Las personas que ya estaban inscriptas, no deberán volver a registrarse. Sin embargo, podrán actualizar la información.