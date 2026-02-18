Libertarios revelan que Alfredo Cornejo les ofreció los cargos que dejaban vacantes Libres del Sur

En la cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas en seis departamentos mendocinos, los candidatos a concejales del Frente Libertario Demócrata en Maipú y Luján revelaron que el gobernador Alfredo Cornejo les ofreció integrar la alianza oficialista, pero rechazaron la propuesta pese a que incluía cargos en el Ejecutivo provincial.

Catalina Garay Lira, candidata en primer término en Maipú y presidenta del Partido Libertario, confirmó en MDZ Radio que “nos invitaron, no Facundo Correa Llano, sino el señor gobernador nos invitó a ser parte de esa alianza”. Sin embargo, sostuvo que consideraron “muy antinatural la alianza de la Libertad de Avanza con el radicalismo” y que “lo natural era que se hiciera alianza con el Partido Demócrata y el Partido Libertario”.

Según detalló, la convocatoria no incluía lugares en las listas sino funciones en el Gobierno: “No había oferta de cargos electivos sino de cargos en el gobierno, que hubiera sido muy cómodo para nosotros aceptar porque no teníamos que gastar dinero en campaña, ni tiempo ni energía”.

Garay Lira precisó además qué tipo de posiciones estaban en discusión : “Si hubiera sido por el carguito, hubiera sido súper cómodo agarrar alguna dirección que nos ofrecían, que eran las que iban a dejar Libres del Sur al irse”. Y remarcó: “No estamos para eso, no estamos por el cargo”.

En la misma línea, Marcelo “Lolo” González , candidato en Luján, afirmó: “Adhiero exactamente a lo que dice Catalina, esto es una cuestión de oportunismo y de egos”. Agregó que aceptar hubiera implicado contradecir su postura política: “Algunos nos dicen que hay que ser más pragmático, pero ¿qué es ser prágmatico? ¿Renunciar a lo que defiendo, a lo que pienso, con tal de llegar a un cargo?”.

La motosierra en el Concejo Deliberante

“Si bien se ha aplicado cierto verticalismo en el armado de la Libertad de Avanza, ponen en riesgo, a mi entender, el proyecto libertario”, dijo Garay Lira, porque “no es solamente decisiones nacionales las que van a sacar a este país adelante en lo macro, sino que hay mucho que desenredar, mucho que recortar, mucho que ordenar, mucho que limpiar en cada departamento”.

En ese marco, planteó el rol que buscan asumir en los concejos deliberantes: “Nosotros somos de alguna manera los pequeños Milei. Dentro de lo poco o de lo limitado que puede ser un concejal, ¿qué haría un Milei si fuera concejal? Pasar la motosierra”.

Garay Lira también subrayó que se trata de “una elección legislativa” y que el objetivo es “controlar el presupuesto, el gasto, la ordenanza tarifaria”, ya que “como libertarios creemos que hay que recortar mucho”. Y volvió a marcar diferencias con el oficialismo provincial: “Si le gusta la gestión de Cornejo que vote la 506, pero no hay libertarios allí, no hay propuestas libertarias”.

De cara a los comicios en Maipú y Luján, ambos candidatos ratificaron que priorizaron sostener su identidad partidaria antes que aceptar cargos en el Ejecutivo. “Si hubiera sido por el carguito, hubiera sido súper cómodo”, reiteró Garay Lira, pero concluyó: “No estamos por el cargo”.