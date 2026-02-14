A pesar de la pelea con Karina Milei, la nueva política libertaria le dio la razón a Santiago Caputo

Finalmente, Santiago Caputo tenía razón. No era necesario ir contra los gobernadores, horadar esas relaciones y tener siempre la amenaza de fracaso en las sesiones legislativas para un gobierno sin mayorías. Incluso ahora que sí las tiene, La Libertad Avanza aceptó medio centenar de cambios en la reforma laboral y tuvo que volver al espíritu mayoritario en la Cámara de Diputados para que se diera media sanción a la reforma penal juvenil , que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años pero, a la vez, deja establecidas diferentes penas para los mayores y los menores delincuentes.

“Es como que al Gobierno, al menos en el plano parlamentario, lo hubieran agarrado los mayores. Los adolescentes siguen divirtiéndose por las redes, diciendo burradas, generando ruido, pero a la hora de negociar ahora aparecieron los profesionales”, deslizó un histórico operador oficial que se agarraba la cabeza cuando, en medio del recinto, veía la pelea de peluquería que protagonizaban las mujeres de su propio espacio.

La inexperta Karina Milei, quien es “el jefe” espiritual, emocional y político de todo el mundo libertario, parece haberse adaptado a cada pelea. Cuando discute territorio, lo hace con todo e impone condiciones. Y, con esas nuevas realidades, como la victoria en distritos clave siempre manejados por gobernadores que no son de su partido, empieza luego la etapa de conseguir los votos de senadores y diputados, por más que en el medio deba ceder algunas banderas o acepte la realización de pactos con la vieja casta, a la cual La Libertad Avanza se incorpora raudamente.

La semana termina de una manera soñada para Javier Milei, a pesar de que el inicio estuvo plagado de dudas e incertidumbres. La revuelta policial de Santa Fe pudo haberse transformado en un caso testigo de otras manifestaciones posteriores, como en la provincia de Buenos Aires y en las fuerzas nacionales, todas bajo una tensión similar o mayor que la santafesina.

El éxito de las dos jornadas legislativas, que iniciaron caminos de cambios profundos (aunque nadie tenga certeza de si servirán para solucionar algunos de los problemas discutidos), significa que ¿Caputo y la hermana presidencial hayan conciliado sus intereses? De ninguna manera. Lo que sí reivindica, de alguna forma, es la paciencia y los pedidos realizados siempre por Guillermo Francos, tanto en su rol de ministro del Interior como de jefe de Gabinete, eyectado del Gobierno por diferencias con el asesor Caputo y con la propia hermana presidencial, que pretendía manejar varios de los resortes que tenía bajo su órbita y por eso puso allí a Manuel Adorni, que ejecuta lo que ella quiere sin ninguna objeción o propuesta alternativa.

En estos últimos quince días, sin embargo, el nombre de Guillermo Francos volvió a sonar fuerte en el mundo de la política. Si bien no lo habló con Javier ni con Karina Milei aún, ha tenido algunas señales de aceptación por parte de los hermanos en su intención de ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, acompañado, nada menos, que de Sebastián Pareja, el operador todoterreno de El Jefe en ese territorio.

Pareja es el vice de todos. Para no ser vetados, hasta al propio Diego Santilli no le disgustaría tener como segundo a una de las expresiones más concretas y visibles de lo que es La Libertad Avanza. No sea cosa que termine siendo, finalmente, el candidato directo porque, tal cual cree Milei, “con La Libertad Avanza, carajo, alcanza y sobra para ganar en todos lados”.

El actual diputado nacional inició una serie de cambios en su estructura de coordinadores. Si bien no modificará los usos y costumbres partidarios, decidió habilitar la discusión de las coordinaciones en muchas localidades y secciones electorales en las que solo florecían internas y desconfianzas.

Si bien estas no desaparecerán, sino que se profundizarán —como sucede en General Pueyrredón luego de la visita presidencial y la fiesta de la Derecha Fest—, en algunos casos puede traducirse en una vuelta a los orígenes, como ocurrió en la Primera Sección Electoral, en la que Luciano Olivera reemplaza a Ramón “Nene” Vera.

Crece la interna libertaria por el rol de Sebastián Pareja Sebastián Pareja mantiene la centralidad en el mundo libertario bonaerense

Olivera es un dirigente oriundo del peronismo de Malvinas Argentinas y fue el primer jefe y ordenador de los primeros referentes locales que se sumaban, de manera inorgánica, a La Libertad Avanza a fines de 2022 e inicios de 2023.

En esa región del conurbano, el único intendente libertario es Diego Valenzuela, hoy en uso de licencia, quien se pasó desde el PRO a comienzos de 2025. Su llegada fue valorada y apuntalada por su relación con Javier Milei, de quien es amigo personal, y tuvo luego la venia de El Jefe. Sin embargo, y a pesar de ser el único que tiene “votos reales propios”, no fue consultado por ese nombramiento. En el gen libertario todavía no está instalada la idea de que los nuevos son del mismo equipo. Y es poco probable que cambien de opinión.

En otro nivel, Diego Santilli, quien tomó nota de que la suerte le tocó el timbre cuando lo dejaron al tope de la boleta nacional que triunfó en octubre pasado, ya percibe que revivió su intención de ser candidato a gobernador. ¿Lo dejarán sin ponerle ningún pero? ¿Lo hará debiendo atravesar una PASO? Estos y otros interrogantes aún no tienen respuestas.

Tampoco hay certezas sobre cómo tomará Patricia Bullrich ver relegada su pretensión de encabezar la pelea por la Ciudad de Buenos Aires, porque allí irá Manuel Adorni. ¿Hará como Elisa Carrió cuando Pino Solanas la condicionaba con seguir con él en contra de Mauricio Macri? En su entorno dicen que “ni le pasa por la cabeza hacer eso”. También, como todo, el tiempo y el futuro del Gobierno lo dirán.