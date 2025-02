Pese a las críticas, Javier Milei respalda a Santiago Caputo y "el Triángulo de Hierro lejos está de oxidarse"

El Gobierno diseñó un plan para morigerar el nivel de daño en la figura del presidente Javier Milei, producto del impacto generado por el Criptogate, y unificó su arremetida contra el principal asesor oficial, Santiago Caputo.

Se trata del consultor, quien interrumpió al mandatario en la última entrevista televisiva en la cual intentaba explicar cómo iba a proceder para su defensa legal tras las múltiples denuncias por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. Fuentes cercanas al líder libertario enfatizaron que Milei se molestó por su irrupción y afirmaron que el descontento "llega de antes", en especial durante la noche del viernes y madrugada del sábado, en momentos que se comenzaba a criticar el posteo de Milei en X.

Allegados a la secretaria general de la Presidencia señalan que Karina Milei le atribuye al "asesor estrella" ser quién filtró que ella fue la presunta responsable de contactarse con el trader Mauricio Novelli, ingeniar la creación de la cripto y sumar a la mesa a Hayden Davis, de la firma Kelsier Ventures, Julian Peh, al fundador de la empresa KIP Protocol, y a Manuel Terrones Godoy, socio de Novelli en Tech Forum SRL. Desde entonces hubo movimiento en las placas tectónicas del "Triángulo de Hierro".

Así, los principales funcionarios optaron por alejar del polémico reportaje al presidente y autoincriminar a Caputo, quien, protocolarmente, solo brinda servicios de asesoría y no piensa ser candidato. "Se trata de un fusible mediático", indican en las entrañas libertarias, al sostener que "pese a que puso a disposición su renuncia, el presidente lo ratifica y respalda". De hecho, descreen en los pasillos de Balcarce 50 que "pierda superpoderes", pese a los dichos del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El jefe de ministros había dicho este miércoles que el asesor intervino "por una estupidez" y aseguró que "nadie es superpoderoso" en el Gobierno.

"El presidente se enojó, por supuesto. Se enojó sin saber que esa parte iba a salir al aire. Se enojó con Caputo, le pareció una irresponsabilidad que interrumpiera sin ningún acuerdo previo con el conductor del programa, y que además interrumpiera para una estupidez. Me parece que Santiago Caputo ha aprendido una lección y es que nadie es superpoderoso, que todas las cosas tienen sus límites. El presidente se lo ha marcado", expresó, en diálogo con Radio Rivadavia.

Un día antes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había marcado: "Caputo tiene el defecto, por así decirlo, de la excelencia. Notó que eso podía prestar la confusión a alguna parte de la audiencia y decidió cortar la nota. Cuando terminó la nota, el presidente le dijo 'Santiago, esto fue innecesario'. Y de hecho fue lo que le transmitimos después a Santiago".

Pese a los cuestionamientos internos, desde el entorno del presidente y del propio Caputo aseveran que "lejos está de oxidarse el triángulo de hierro". "Su vínculo con Karina sigue igual que el día 1", recalcaron.

El mecanismo de distracción dio efectos, según se alardea en Casa de Gobierno. Al despacho del presidente llegaron encuestas en las cuales, aseguran, "la imagen de Javier no se afectó, no movió el amperímetro". "No hay ninguna crisis, los indicadores económicos son los únicos valores que le importa a la gente", finalizaron.