Desesperación por las frutas y verduras gratis en el reclamo de productores por los precios

La mañana del martes convocó a productores vitivinícolas y frutihortícolas mendocinos en el corazón de la Ciudad de Mendoza donde regalaron frutas y verduras en medida de protesta. Luego de un “caravanazo” que partió desde la zona Este, se instalaron a metros de la Plaza Independencia donde entregaron su mercadería totalmente gratis para reclamar por los bajos precios que se están pagando en la temporada. La respuesta de la ciudadanía fue inmediata y desesperada, terminando en pocos minutos con todo lo que había a disposición.

Autoconvocados en Acceso Este y Costa Canal Montecaseros, decenas de productores llegaron a la intersección de Patricias Mendocinas y Peatonal Sarmiento, a metros de la Plaza Independencia, donde regalaron principalmente uva, hortalizas y otras frutas a los mendocinos. Esta fue la primera de las medidas acordadas en búsqueda de una respuesta oficial ante los escasos valores que están cobrando los productores primarios, en comparación a lo que finalmente se paga en el mercado.

Otra de las acciones que habían planificado es la entrega al gobernador Alfredo Cornejo de una nota donde se incluyen una serie de pedidos y planteos consensuados entre los diferentes actores involucrados en la difícil situación que está atravesando el agro mendocino, algo que se verá trunco ya que el mandatario no se encuentra en la provincia, sino en París, una de las paradas de su gira europea.