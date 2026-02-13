Cuánto costará mantener la residencia del gobernador en el comienzo del año

El Gobierno provincial definió los fondos del primer trimestre de 2026 para la residencia ubicada en La Puntilla. Los detalles del fideicomiso.

El Poder Ejecutivo definió este viernes, a través de una publicación en el Boletín Oficial, cuántos fondos destinará para el cubrir los gastos necesarios para el mantenimiento de la residencia oficial del gobernador ubicada en La Puntilla, Luján de Cuyo.

Según se determinó en el decreto 121, se estableció el presupuesto para el primer trimestre de este año. Se trata de un desembolso de 50 millones de pesos, es decir, 16,6 millones de pesos por mes.

En concreto, ese monto apuntará a solventar gastos de administración, cuidado y mantenimiento de la casa que fue donada en 2017 por Enrique Pescarmona y que es utilizada para diferentes reuniones por el gobernador Alfredo Cornejo.

Para qué se usa la residencia del gobernador Si bien Cornejo no vive en ese inmueble, sí se usa habitualmente para reuniones de gabinete, las cuales se desarrollan generalmente los sábados por la mañana.

También ha recibido a diferentes figuras de la política nacional e invitados de diversa índole, y en la misma se han delineado acuerdos y definiciones electorales durante 2025.