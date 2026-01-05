Cuánto cuesta mantener la residencia del gobernador: aportes millonarios y en qué se gasta

La Residencia Oficial del Gobernador se ha convertido en el último tiempo en un centro de operaciones de la gestión de Gobierno y también en el telón de fondo de los más recientes acuerdos electorales del oficialismo provincial. Si bien Alfredo Cornejo no vive en la casa de La Puntilla donada por el empresario Enrique Pescarmona , el gobernador realiza frecuentemente reuniones con su Gabinete y con intendentes en el lugar, recibe a visitantes destacados y también la usa de escenario para importantes anuncios políticos. Pero, ¿cuánto gasta la provincia en mantener esta vivienda?

El Estado provincial adquirió en 2017 un inmueble situado en calle Francia 809, de La Puntilla, en el departamento de Luján de Cuyo. Fue donado por el empresario Enrique Pescarmona con la condición de que la casa se convirtiera en la residencia oficial del gobernador . Sin embargo, no se estableció la obligación de que el mandatario de turno viviera allí con su familia y se amplió su uso para la realización de recepciones o audiencias de funcionarios y visitantes de otras provincias y países.

Cornejo ha aprovechado la disponibilidad de la vivienda para realizar reuniones de gabinete, las cuales se hacen habitualmente los sábados por la mañana, cuando el mandatario recibe a ministros y otros funcionarios para delinear el rumbo de la gestión.

Pero, además, la casa ha sido el escenario de importantes cumbres políticas en las que se han cerrado acuerdos o estrategias electorales. Fue el lugar donde a mediados de 2023 se reunieron Rodolfo Suarez, Alfredo Cornejo y Julio Cobos para definir la candidatura a un segundo mandato como gobernador del ex intendente de Godoy Cruz.

Y más cerca en el tiempo, Cornejo reunió allí en La Puntilla a los intendentes radicales para terminar de cerrar el acuerdo electoral con La Libertad Avanza de cara a las elecciones de este año. También fue el escenario en el que se anunció la candidatura de Luis Petri a diputado nacional por el frente oficialista y donde el sanmartiniano firmó su ficha de candidatura junto a la radical cornejista Pamela Verasay.

petri verasay cornejo Luis Petri y Pamela Verasay sellaron su presencia como cabezas de lista de la alianza de Cambia Mendoza y La Libertad Avanza.

El último de esos anuncios electorales que se hizo desde esta residencia fue el acuerdo con el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, para los comicios municipales desdoblados de febrero. La presentación de la alianza se hizo a través de unas imágenes en el parque trasero de la residencia oficial.

Cuánto cuesta mantener la residencia del gobernador

Meses atrás el gobernador Cornejo autorizó millonarios desembolsos para el mantenimiento de la Residencia Oficial, lo que dio cuenta de la importante inversión que realiza el Estado provincial en la casa de La Puntilla.

A través de una serie de decretos publicados en el Boletín Oficial, el Gobierno destinó $36 millones más un refuerzo de $18 millones para el mantenimiento de la residencia durante el tercer trimestre del 2025 y posteriormente un desembolso de $50 millones para el último trimestre del año.

gobernador residencia oficial (2)

Mediante un pedido de acceso a la información pública, MDZ obtuvo los datos oficiales sobre el costo total que ha demandado el mantenimiento de la Residencia Oficial de la Gobernación en 2025 y también en los años anteriores.

También se accedió a la información acerca de cuánto destina la provincia en los servicios de esta vivienda, además de otros gastos.

En 2019 se creó el Fideicomiso de Administración y Mantenimiento de la Residencia del Gobernador, el cual se encuentra bajo la órbita de Mendoza Fiduciaria SA, el organismo que administra todos los fondos fideicomisos provinciales.

toque diana casa gobernador cornejo (4) ALF PONCE MERCADO / MDZ

Desde esta entidad informaron que durante el año 2025 el Gobierno transfirió $170 millones de pesos para el mantenimiento de la Residencia del Gobernador. Es decir que la provincia destina poco más de $14 millones para el cuidado y el sostenimiento de esta vivienda.

A su vez, en los últimos 7 años se han transferido más de $360 millones al fideicomiso encargado del mantenimiento de la casa de La Puntilla.

En 2019 se hicieron dos aportes de $750.000 y de $228.594,2, acumulando un total de $978.594,20

de $750.000 y de $228.594,2, acumulando un total de $978.594,20 En 2020 se realizaron un total de 9 desembolsos destinados al fideicomiso por un total de $2.748.650.

En 2021 fueron un total de doce transferencias por un monto acumulado de $3.996.580.

Para 2022 también se realizaron doce transferencias acumulando un gasto total anual de $5.772.358.

En 2023 los aportes que hizo el Gobierno para el mantenimiento de la residencia fueron trece, destinando un total de $28 millones.

En 2024 se hicieron diez aportes para el fideicomiso por parte del Gobierno, acumulando un total de $150.410.000.

Durante el 2025 se realizaron cinco aportes para el mantenimiento de la residencia del Gobernador. En este año se gastaron $170 millones de pesos para esta vivienda.

Todos estos desembolsos acumulan un total de $ 361.906.182,60, entre 2019 y 2025.

En qué se gastan los recursos

Desde Mendoza Fiduciaria SA indicaron que desde el organismo se encargan de efectuar los pagos correspondientes a los servicios de energía eléctrica y gas de la residencia oficial.

Durante 2025 las facturas pagadas a Ecogas por la vivienda ubicada en la calle Francia de Luján acumularon un total de $2.038.138,31.

pago Ecogas residenca del gobernador Pagos por el servicio de gas realizados por la Residencia del Gobernador. Fuente: Mendoza Fiduciaria SA.

Respecto al pago por el servicio eléctrico a Edemsa, el total abonado por esta casa fue de $179.165,50.

pago Edemsa residencia del gobernador Pagos por el servicio de electricidad durante 2025 de la Residencia del Gobernador. Fuente: Mendoza Fiduciaria SA.

En tanto, los gastos específicos de mantenimiento de la residencia durante el 2025 acumularon un total de $ 21.119.586,75, según informó Mendoza Fiduciaria, mientras que el grueso de los gastos fueron de administración, acumulando un total anual de $83.049.341,74.

A su vez, también se destinaron $1.179.504,98 a lo largo del año en concepto de honorarios. Vale recordar que la residencia oficial tiene un casero que vive en una vivienda lindante.

Una histórica donación a la provincia

A diferencia de los casos del Presidente con la Residencia de Olivos y de otros gobernadores que cuentan con viviendas institucionales, Mendoza a lo largo de su historia no contó con un sitio oficial destinado a que viva y trabaje el mandatario de turno.

Esa situación cambió en 2017 a partir de una donación realizada por el empresario Enrique Pescarmona de una vivienda ubicada en la calle Francia de La Puntilla, en Luján de Cuyo, la cual cuenta con una superficie total de 4.344,29 mts2 y 722 mts2 cubiertos construidos. A su vez, tiene una vivienda para caseros de 110 mts2 cubiertos.

casa residencia gobernador calle francia (4) ALF PONCE MERCADO / MDZ

Originalmente Pescarmona cedió esa vivienda que pertenecía a su familia con la intención de que se estableciera la condición de que el gobernador residiera en el lugar para mantener la donación, pero una gestión de Cornejo en ese entonces amplió la finalidad del inmueble para la realización de recepciones o audiencias con visitantes.

A través del decreto Nº 399, firmado por Cornejo el 30 de marzo de 2017, se aceptó la donación con cargo a favor del Gobierno provincial del inmueble situado en calle Francia 809, de la Puntilla, en el departamento de Luján de Cuyo.

El cargo que se estableció en este acuerdo refrendado por la Legislatura provincial determinó que el inmueble sea destinado a la Residencia del Gobernador de la Provincia y lugar de realización de recepciones o audiencias de mandatarios, funcionarios o visitantes de otras provincias o países.

residencia ofical del gobernador alfredo cornejo Marcos Garcia/MDZ

Entre los argumentos que expuso el Gobierno provincial para hacerse cargo de la vivienda, se destacaban que la donación resultaba “altamente conveniente debido a que nuestra Provincia es la única entre todas sus linderas y de la Región del Nuevo Cuyo que carece de Residencia del Gobernador”.

Asimismo, se hizo referencia a que Pescarmona tenía la intención de donar a la provincia esa propiedad “en memoria de sus padres con ese destino específico”.

El videoclip de la hija de Suarez

En marzo de 2023, en el último año de la gobernación de Rodolfo Suarez, esta residencia fue el centro de una controversia, ya que fue utilizada como locación para la grabación de un videoclip que tenía como protagonista a la hija del mandatario.

Sofía Suarez, videoclip residencia oficial

Sofía Suárez, hija del gobernador en ese entonces, filmó un videoclip en las instalaciones de la vivienda de La Puntilla que compartió ella misma en su cuenta de Instagram.

La hija del gobernador apareció bailando una canción de la cantante argentina María Becerra tanto en el exterior de la residencia, como en el interior de la casa.

El hecho generó una fuerte polémica y críticas de dirigentes opositores que cuestionaron la utilización de una propiedad del Estado destinada a reuniones institucionales para el uso privado o personal de un familiar del gobernador.