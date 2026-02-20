17 años de demoras: cuál es el otro tramo de la ruta 40 que buscará reconstruir el Gobierno

El Gobierno Provincial avanza en licitaciones y Obras en rutas nacionales con recursos provinciales, en lo que corresponde a una decisión política por parte de la gestión de Alfredo Cornejo de utilizar parte de los fondos del Resarcimiento, ante la negativa del Gobierno Nacional de invertir en obras públicas.

En este caso, el Gobierno aventura la posibilidad de poner manos a la obra e invertir recursos en uno de los tramos más complicados de la Ruta 40 , que es al sur de la provincia, en el departamento de Malargüe , en el tramo que podría abarcar desde Bardas Blancas hasta Chol Malal, ciudad en la provincia vecina de Neuquén (268 km).

Este tramo de la ruta ha sido tan solicitado como olvidado. No solamente la ruta está en estado deplorable, como la gran mayoría de las rutas a nivel país, sino que hay 110 kilómetros sin pavimentar, con ruta de tierra consolidada.

Como informó en su momento MDZ , la obra fue licitada y adjudicada en 2009 pero nunca terminó. En el medio, la empresa adjudicataria quebró y otra empresa que obtuvo los trabajos no los terminó por irregularidades en la cesión.

En este caso, el gobernador Cornejo se reunirá con su par neuquino Rolando Figueroa, donde se pondrá este tema sobre la mesa para posibles inversiones.

El camino de tierra se inicia algunos kilómetros antes de llegar a la zona de El Manzano, en el sur de Malargüe, hasta la zona de Ranquil Norte, en las inmediaciones de la laguna Coipo Lauquen.

No obstante, el resto de la ruta está en muy mal estado, así como también los puentes que cruzan el Río Grande.

Reconstruir la ruta 40 en Malargüe

Este viernes, el gobernador Cornejo participó de la apertura de sobres para las obras de mejora de la ruta 40 en la zona del Acceso Sur (con una tercera trocha en Luján de Cuyo), y dio indicios de lo que impulsará junto a su par de Neuquén, Rolando Figueroa.

"En mi primera gestión hicimos la ruta 40 a Malargüe", dijo Cornejo en un discurso ante los medios, en referencia al tramo que se realizó con fondos nacionales durante la gestión de Mauricio Macri entre Pareditas (San Carlos) y El Sosneado (San Rafael).

Acto seguido, planteó que se reunirá en los próximos días con el gobernador de Neuquén "por la ruta 40 desde Bardas Blancas, a ver qué podemos hacer juntos, ante la negativa del Gobierno Nacional de terminar esas obras", señaló.

Agregó también que están "esperando que la semana que viene de una vez por todas se licite la ruta 7 a Chile, todo el tramo que es tan relevante para Mendoza, para la logística, producción y la economía del Mercosur. Intertanto estamos haciendo cosas que son del plan de ordenamiento territorial como los parques logísticos, retirar el de Godoy Cruz del centro urbano y llevarlo a Luján y ampliar el Pasip, todas cosas que están planificadas y que se están concretando en escasos años", planteó.

El anterior encuentro de Alfredo Cornejo y Rolando Figueroa por la ruta 40

En los antecedentes de las gestiones por las obras de la ruta 40 al sur provincial, en 2023 hubo un encuentro entre Cornejo, que en su momento era precandidato a gobernador; y Figueroa, quien ya era gobernador electo, en Malargüe.

Allí se "comprometieron" a exigir este tipo de obras, que hasta el momento no han llegado de parte de Nación.

"Si tengo la suerte de ser reelecto como gobernador, nos comprometemos a exigir al Gobierno nacional la finalización de la ruta 40, específicamente en el tramo de Malargüe a Chos Malal", señaló Cornejo en su momento, junto a quien era su compañera de fórmula, Hebe Casado; y el entonces intendente malargüino, Juan Ojeda.

Agregó el sancarlino que hay un “compromiso de luchar firmemente por esta ruta, a pesar de que sea competencia nacional y las provincias no tengan facultades directas sobre ella. Sin embargo, la necesitamos en gran medida y es lamentable que aún no se haya terminado en tiempo y forma. No importa qué gobierno nacional esté en el poder, seguiremos exigiendo su finalización”.

La obra que tiene 17 años de demoras

Siguiendo el relato de MDZ de septiembre del 2023, fue en el año 2009 cuando se le adjudicó a la empresa OPS S.A.C.I.

Los trabajos se dividieron en dos tramos, cada uno con su licitación. La primera, implicaba cubrir desde Ranquil Norte a La Pasarela (47 kilómetros), mientras que la segunda iniciaba en La Pasarela y llegaba a Bardas Blancas (63 kilómetros). Las tareas en la zona sur nunca se iniciaron, mientras que hacia el norte sí se registraron avances.

Sin embargo, en 2016 OPS entró en concurso preventivo y culminó, en 2018, con el dictamen de quiebra. En tanto, su extitular Mario Cienfuentes quedó involucrado en los que se llamó “la causa de los cuadernos”. En medio de esta operatoria, la empresa cedió la licitación a Chediack S.A. y los trabajos se retomaron, según Vialidad, alcanzaron un 35%. Pero el avance duró muy poco ya que, en 2019, la Justicia indicó que esta cesión se había realizado bajo irregularidades.

Desde entonces, las obras se paralizaron por completo, se despidieron trabajadores y todo quedó en manos de la Justicia.