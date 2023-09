El avance clave que podría dar una esperada obra en la ruta 40

Tras cinco años de espera, la obra con la que se espera pavimentar el tramo que une Bardas Blancas con La Pasarela en Malargüe podría tener un avance en los próximos meses. Por ahora, la situación está en manos de la Justicia, pero desde Vialidad Nacional esperan por una decisión clave que abriría la posibilidad de que, en 2024, las tareas se retomen.

El entramado judicial que paraliza la pavimentación de 62 kilómetros de la ruta 40 en el sur de Mendoza es complejo e involucra empresarios investigados por corrupción –en el marco de lo que se conoció como “la causa de los cuadernos”- y hasta una denuncia contra el exfuncionario macrista, Javier Iguacel.

El conflicto no respeta banderas políticas y hasta Alfredo Cornejo se mostró muy molesto cuando fue consultado sobre el tema en 2019. “¿Por qué no le llaman a la jueza que traba el tema y ella les podrá responder?”, le respondió el entonces gobernador a los periodistas al recibir una pregunta sobre los retrasos de la obra.

La esperada obra

En 2009, se le adjudicó a la empresa OPS S.A.C.I. la obra que se dividió en dos tramos, cada uno con su licitación. La primera, implicaba cubrir desde Ranquil Norte a La Pasarela (casi 50 kilómetros), mientras que la segunda iniciaba en La Pasarela y llegaba a Bardas Blancas (poco más de 60 kilómetros). Las tareas en la zona sur nunca se iniciaron, mientras que hacia el norte sí se registraron avances.

Sin embargo, en 2016 OPS entró en concurso preventivo y culminó, en 2018, con el dictamen de quiebra. En tanto, su extitular Mario Cienfuentes quedó involucrado en los que se llamó “la causa de los cuadernos”. En medio de esta operatoria, la empresa cedió la licitación a Chediack S.A. y los trabajos se retomaron, según Vialidad, alcanzaron un 35%. Pero el avance duró muy poco ya que, en 2019, la Justicia indicó que esta cesión se había realizado bajo irregularidades.

Desde entonces, las obras se paralizaron por completo, se despidieron trabajadores y todo quedó en manos de la Justicia, poder que maneja sus tiempos.

El avance que se podría dar

A fines de agosto, desde Vialidad Nacional pidieron una determinación en la causa y esto, aunque se maneja con cautela, podría desembocar en la reactivación de las tareas. “Esperamos que la Justicia levante la cláusula de ineficiencia en la cesión de la licitación”, indicó el representante regional del ente, Guillermo Amstutz, y detalló: “Esto nos permitiría ordenar administrativamente para darle validez a la cesión de contrato y reiniciar la obra. Se debe hacer un relevamiento de lo que quedó hecho y de lo que se deterioró primero. Creemos que todo esto podría resolverse en seis meses”.

Los trabajos que se esperan retomar son solo los correspondientes al segundo tramo, sin embargo, la otra obra también forma parte de la causa. “Desde la Justicia entendieron que una obra ganada era un patrimonio porque significa una expectativa de rentabilidad”, explicó el funcionario nacional. Sin embargo, es en el tramo que inicia en Bardas Blancas donde existen más complicaciones. “En el primer tramo no hay causa judicial contra el interventor porque no hubo una cesión de contrato y porque no se empezaron los trabajos. Pero en el segundo, estamos hablando de la existencia de una segunda empresa involucrada que sí hizo una inversión y nunca la cobró”, agregó.

El sur como punto de conflicto

Las relaciones entre Vialidad Nacional y Malargüe se muestran cada vez más tensas. Desde el sur, el intendente, Juan Manuel Ojeda, ha criticado en varias oportunidades las tareas del ente en las rutas que recorren ese departamento. En tanto, Amstutz negó las acusaciones del jefe comunal.

El conflicto entre las partes no es menor si se tiene en cuenta que Malargüe es la región mendocina que posee la mayor cantidad de kilómetros de rutas nacionales. Además de la RN 40, la zona está atravesada por la RN 145 (camino al Paso Pehuenche), la RN 188 (conexión con General Alvear), la RN 144 (hacia Las Salinas, San Rafael), RN 143 (hacia Pareditas y Carmenza) y la RN 146 (hacia Monte Coman).

Esto implica que su mantenimiento esté a cargo de Vialidad Nacional, pero el organismo también se encarga del mantenimiento de la ruta provincial 186, cuyo circuito turístico incluye el acceso a la Laguna de Llancanelo.

Recientemente, MDZ publicó la denuncia que hizo Ojeda respecto a las condiciones en las que se encuentra la RN 40, allí aseguró que desde la municipalidad debieron afrontar el rescate de un camión que quedó varado en este tramo por las malas condiciones del camino. En los últimos días, el jefe comunal arremetió contra Vialidad al acusarlos de no hacer mantenimiento en la RN 188.

Las acusaciones provocaron una respuesta por parte de Amstuzt, quien aseguró que –desde el inicio de su gestión- mantiene convenios con todos los departamentos, salvo con Malargüe, y resaltó que la actitud del intendente siempre ha sido de confrontación.

Sobre la denuncia de “abandono” realizada por Ojeda, el funcionario nacional detalló: “Tenemos de forma permanente gente recorriendo la zona con dos máquinas contratadas. En verano, agregamos un camión regador y, esporádicamente, ante eventos de gravedad agregamos una motoniveladora más y camiones o cargadores o motoniveladoras”.

Amstuzt también señaló que las condiciones del suelo y los eventos climáticos dificultan algunas de las tareas ya que, ante la acumulación de nieve o lluvias torrenciales, se debe esperan a que drene para poder nivelar el terreno. “Hay efectos de la naturaleza que nos generan daños muy superiores a los que se venían dando”, alertó.