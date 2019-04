Contrapunto de Cornejo en Malargüe: "¿Por qué no llaman a la jueza?"

El gobernador Alfredo Cornejo se mostró de algún modo como "víctima" de la prensa y sostuvo ayer en el paso Pehuenche, en Malargüe, que "los periodistas tienen un nivel a veces de imprudencia", según lo reflejó Malargüe a Diario.

Ayer se dejó activada formalmente la posibilidad de que camiones de cargas pasen por el paso internacional malargüino, un reclamo y una lucha de la Municipalidad de Malargüe durante mucho tiempo, que genera esperanzas en la potenciación del sur mendocino.

Cuando se le consultó por lo que falta y en torno a las dificultades en la obra de la Ruta 40, se exaltó y sostuvo: "Yo no sé por qué están ustedes los periodistas de Malargüe en el mismo punto, porque no están viendo todo lo que se está invirtiendo sobre Malargüe, no lo ponen de manifiesto. A veces tienen un nivel de imprudencia. ¿No se dan cuenta toda la inversión nacional, provincial, en rutas? Bueno, pónganla en valor porque si no, parece que en general no vale la pena financiar los proyectos porque no son valorados en la opinión pública", se enojó.

Sobre las trabas judiciales que hay en las obras de la Ruta 40, el gobernador espetó a la prensa: "¿Por qué no le llaman a la jueza que traba el tema y ella les podrá responder? Hagan la investigación periodística". Los periodistas presentes le respondieron que la jueza no los atiende y arremetió Cornejo, una vez más: "Ah, bueno entonces ustedes tienen al gobernador acá al arco para que le hagan preguntas...".

Irónico, les dijo: "Ya que investigan tanto, ¿por qué no preguntan por qué sacaron la generación hidroeléctrica del lugar? Todo este paraje no podía progresar por eso. Hay que ver un relato completo, que muestra que la Ruta 40 está avanzando y ese es un gran proyecto para Malargüe. Va a traer riqueza, empresas, un flujo comercial e inversiones para el petróleo. La ruta acorta más de 100 kilómetros a Mendoza. El medio vaso lleno hay que ponerlo en valor; el medio vaso vacío soy el primero que lo quiere cambiar pero hacen falta recursos".

Finalmente, reflexionó: "Faltan tantas, tantas cosas en Malargüe que tienen razón en mirar el vaso medio vacío, pero tampoco están poniendo en valor el progreso de estos últimos tres años".

