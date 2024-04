Walter Bento se despachó contra los fiscales y contra el Tribunal Oral por sostener su detención

Una vez más, el exjuez federal Walter Bento se defendió de las graves acusaciones en su contra atacando a los fiscales que llevan adelante la causa. En concreto, afirmó que está detenido ilegítimamente y cuestionó al tribunal que lo juzga por mantenerlo privado de su libertad. Pero además, se aferró a la declaración que hizo esta semana otro imputado, Carlos Barón Knoll, para reiterar su hipótesis de que el fiscal Dante Vega presionó y extorsionó a los imputados para que declaren en su contra.

Específicamente, afirmó que Carlos Barón Knoll reconoció que se sintió extorsionado para acogerse a la figura del arrepentido y declarar que pagó dinero a Walter Bento a cambio de su libertad y que se negó a hacerlo porque no le pagó dinero a nadie. "El miércoles Barón dijo que lo privaron de su medicación y lo tuvieron 48 horas sin dormir con un reflector en la cara. Privación del sueño para presionarlo. Y que en ese contexto, alguien de la Fiscalía le acercó la ley del arrepentido en ese contexto. ¿Van a investigar lo que vivió el señor Barón en el calabozo de la Policía Federal en calle Perú? Todos los imputados denunciaron apremios desde el momento de la detención. Algunos no podían ir al baño. Otros mientras estaban en el calabozo. Querían vulnerar su discernimiento. Todos los que declararon denunciaron torturas", cuestionó Walter Bento.

Ante esas graves acusaciones el fiscal de la Procelac, Diego Velazco, aseveró que el imputado estaba usando su declaración a modo de alegato y que no estaba defendiéndose de las graves acusaciones que existen en su contra. "El acusado dice que le habla a la gente y vuelve a explicar cómo se designaron a los jueces de esta causa. Habla de la pérdida de objetividad del Ministerio Público, repite lo que declararon testigos, hace juicios de valor sobre los mismos. Eso es alegar. No hace una defensa específica de los hechos", cuestionó el fiscal y le pidió al tribunal que intervenga para encauzar el debate. "Todo lo que estamos escuchando son alegaciones y no explicaciones de los hechos imputados. Estas formas afectan la igualdad de armas porque nosotros no podemos alegar sobre la prueba al terminar cada caso sino que tenemos que hacerlo al final", concluyó.

Bento se defendió cargando contra los fiscales acusadores. FOTO: ALF PONCE/MDZ.

En concreto, Walter Bento acusó a la fiscalía de tener un criterio selectivo que no apunta a conocer la verdad de los hechos sino a resguardar mentiras. Según él, ese es el motivo por el que no se ha sacado compulsa para investigar otros posibles delitos que se han ventilado en el marco del debate oral. "Los fiscales no denuncian porque sería autodenunciarse. Porque está claro desde la foja uno que se menciona a FA, que son las iniciales de Fernando Alcaraz y nadie dijo nada", aseveró cargando contra el fiscal federal. "Acá había un acuerdo entre los fiscales. Yo no te imputo Alcaraz, pero todas las denuncias que se presenten en la instrucción me las archivas", adhirió sobre un supuesto pacto que para Bento existiría entre Dante Vega y Fernando Alcaraz.

"Por eso no se sacan compulsas en muchos casos. Porque quieren cubrir la mentira. No buscan la verdad", disparó eligiendo la estrategia de atacar a sus adversarios para defenderse de las acusaciones que existen en su contra. En ese sentido, cuestiona que algunas personas -como sería su caso- estén imputadas por dichos de terceros mientras que a otros que también son mencionados -como Alcaraz- no se los involucró en la causa. Pero además de ello, afirma que el fiscal Dante Vega extorsionó a los imputados ofreciéndoles salir en libertad como arrepentidos si declaraban en contra del extitular del Juzgado Federal N°1.

"De acuerdo a lo escrito en el requerimiento de elevación a juicio pareciera que Bento está manejando todo el Poder Judicial pero eso no es así. Bento no estaba arriba. Era uno de los cinco jueces de instrucción de la provincia, controlado por fiscales, defensores oficiales. Hay una Cámara Federal de apelaciones que resuelve todas las decisiones que son apeladas. ellos controlan", aseveró y dijo que es el fiscal Dante Vega quien parece estar por encima de toda esa estructura.

En ese sentido, también cargó contra las juezas que integran el Tribunal Oral Federal que lo juzga y dijo que está detenido "ilegítimamente". "El 8 de noviembre del 2023, el día de mi destitución, ordenaron mi detención. Yo estaba acá en Tribunales Federales y todos lo sabían pero la orden de detención decía que había que allanar mi domicilio. Eso denota que se había suscripto antes de que yo estuviese acá", cuestionó dando a entender que la orden de detención estaba escrita antes de su destitución.

Pero además de ello aseguró que la Cámara de Casación anuló la decisión del tribunal de dictarle prisión preventiva y que cuando el tribunal dictó una nueva resolución para mantenerlo privado de su libertad su defensa apeló esa decisión con efectos suspensivos. Pero que a pesar de ello, sigue detenido.

"Hay una pérdida de objetividad del Ministerio Público cuando debe buscar la verdad", advirtió el exmagistrado, acusado de cobrar coimas a cambio de otorgar beneficios procesales a personas que estaban privadas de su libertad.