Quién fue Conan, el perro que clonó Javier Milei y que lo marcó para siempre

El misterio alrededor de Javier Milei y sus mascotas parece no tener fin. El presidente, que usualmente se refiere a sus perros como sus "hijos de cuatro patas", no duda en manifestar su cariño por ellos, y en más de una oportunidad despertó el interés de la sociedad pero también de periodistas y colegas sobre uno en particular: Conan, el perro que clonó.

Conan fue un perro de raza Mastín Inglés que falleció en 2017 a causa de cáncer espinal y debió su nombre a la serie literaria de Robert E. Howard "Conan, el bárbaro". Después de su muerte, el libertario recolectó el ADN preciso para clonarse, y así se dirigió al laboratorio PerPETuate en Estados Unidos, donde se encargaron de dar vida a sus cuatro nuevos canes utilizando las células de Conan: Murray, Milton, Robert y Lucas, como los reconocidos economistas Milton Friedman, Murray Rothbard y Robert Lucas. Este proceso costó alrededor de 50.000 dólares.

Lo cierto es que Conan pareciera haber marcado al presidente para siempre. Según relata el periodista Juan Luis González en su libro 'El Loco', una biografía no autorizada del líder, este se comunicaba con el animal mediante una médium. Incluso se sugiere que su hermana, Karina Milei, habría adquirido estas habilidades para participar en dicho "diálogo".

Milei junto a uno de sus perros.

¿Cuál es la polémica en torno a los perros de Milei?

La polémica comenzó cuando el prisidente brindó una entrevista a principios de abril a CNN en la que aseguró que todos los días, visita a sus cinco perros en la Residencia de Olivos, cuando en realidad en oportunidades pasadas había asegurado que sus perros eran cuatro.

"Me levanto y, en general lo que hago es, me subo al carrito de golf y me voy a ver a mis hijitos de cuatro patas, a Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas, que están en una parte de la quinta. Estoy con ellos aproximadamente una hora y ya después vuelvo, me baño y me pongo a trabajar", dijo. La declaración quedó flotando en el aire: pese a que Conan murió, ¿lo cuenta como uno de sus perros y lo "visita" todos los días?

Las preguntas al respecto parecieran no tener fin. "Es meterse con su familia, y me parece que tenemos que dejar de hablar de determinadas cuestiones", respondió el vocero presidencial Manuel Adorni cuando una de las preguntas acerca de los perros de Milei resonó en una conferencia de prensa.