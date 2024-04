Javier Milei habló de su día a día en Olivos y de la relación que mantiene con sus cinco perros

Este domingo, se podrá ver el mano a mano entre el presidente Javier Milei y el periodista argentino, radicado en los Estados Unidos, Andrés Oppenheimer, que será emitido desde las 22 por CNN en Español. De esa entrevista, ya se han desprendido varias pastillas, como por ejemplo lo que piensa el libertario sobre sus colegas Gustavo Petro, de Colombia, Andrés Manuel López Obrador, de México, lo que ha generado una tensión diplomática entre Argentina y ambos países.

Previo a la emisión de la esperada entrevista, se difundió otro pasaje donde el presidente Javier Milei habla de sus cinco perros, dando detalles de cómo es cada uno, comparándose con uno de ellos y dejando en claro que la relación entre sus mastines ingleses cambió culpa de la pandemia y la cuarentena decretada por Alberto Fernández.

Para sorpresa de todos, Javier Milei no se comparó con Conan, sino que lo hizo con Robert quien, según el propio presidente, "es muy revoltoso. Está todo el tiempo haciendo lío. Quizás es el que más se parece a mí en la personalidad, junto a Conan".

Previo a ese comentario, el presidente habló de lo que hace todos los días al despertarse. "Me subo al carrito de golf y me voy a ver a mis hijitos de cuatro patas. Estoy con ellos aproximadamente una hora. Luego vuelvo, me baño y me pongo a trabajar. Es mi forma de relajarme".

En un momento, Andrés Oppenheimer le consulta a Javier Milei sobre el "mito" de que sus cinco perros no pueden estar juntos, a lo que el presidente respondió: "No pueden estarlo porque con la pandemia perdieron el hábito de la manada. Por eso hay cinco caniles y cinco recreos. Ellos deciden dónde estar".

Sobre las personalidades de sus mastines ingleses, Javier Milei declaró que "son distintos". Y comenzó con la enumeración de cada uno de ellos: "Murray es muy cariñoso pero muy territorial. Conan luce muy tranquilo, pero no lo provoque. A Milton, que es el más grande físicamente y que en dos patas mide dos metros, solo le gusta estar con mujeres. No es ningún tonto. Y Lucas es un cabrón, enseguida se fastidia y se satura".