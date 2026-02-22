Datos oficiales: batacazo en San Rafael y otras sorpresas en una elección de baja participación

Las elecciones departamentales que se realizaron en Mendoza tuvieron algunos resultados sorprendentes. El dato más llamativo fue el ausentismo. Pero en lo político el batacazo de la alianza Cambia Mendoza+La Libertad Avanza en San Rafael es lo más relevante. En el distrito liderado por los hermanos Félix, el PJ perdió. La división de los votos por la ruptura con el kircherismo jugó un rol clave, pues le arrancó 5 puntos a la lista del PJ oficial.

Ese es uno de los resultados más festejados en el búnker ubicado en el Arena Maipú, donde de a poco se concentran ministros, intendentes y militantes radicales y de La Libertad Avanza.

En Maipú Matías Stevanato respira aliviado: el peronismo, con la marca Maipú Crece, ganó con un 43% de los votos. El dato es relevante porque en las elecciones intermedias había tenido resultados negativos. De esa manera la estrategia de desdoblar le resultó al intendente peronista.

En Luján de Cuyo el resultado era esperable: una victoria arrasadora de la alianza La Libertad Avanza+Cambia Mendoza, con el agregado del intendente Esteban Allasino quien a pesar de desdoblar, se sumó al oficialismo provincial. Esa fuerza política obtuvo el 59% de los votos. La división del peronismo fue clave. El peronismo "oficial", obtiene 10,5% de los votos y el kirchnerismo, con la marca Frente Patria, 10,1%. Con esos datos, pelean por sumar un edil.

datos luján

En Santa Rosa el PJ ratificó su poder. La lista que apadrinaba la intendenta Flor Destéfanis obtuvo 46,6% de los votos y superó por más de 20 puntos al oficialismo provincial: LLA+Cambia Mendoza obtuvo 24%.

santa rosa resultados

La Paz también se consolidó como un "bastión peronista". La lista del PJ rozó el 55% y Cambia Mendoza quedó 20 puntos abajo, con el 33%. Fernando Ubieta ratificó también su poder.

la paz resultados

Una de las sorpresas de la jornada fue lo ocurrido en Rivadavia, donde la lista apoyada por Alfredo Cornejo ganó y le quitó poder al partido Sembrar, del exradical Ricardo Mansur. Incluso el triunfo de Cambia Mendoza y los libertarios fue amplio: 40% a 29%.

rivadavia datos

Las imágenes

elecciones de concejales bunker pj partido justicialista Milagros Lostes/MDZ

elecciones de concejales bunker LLA UCR tadeo garcia zalazar Rodrigo D' Angelo/MDZ

elecciones de concejales bunker LLA UCR FACUNDO CORREA LLANO Y ANDRES PETI LOMBARDI Rodrigo D' Angelo/MDZ

elecciones de concejales bunker LLA UCR partido justicialista matias stevanato Milagros Lostes/MDZ

elecciones de concejales bunker partido justicialista matias stevanato Milagros Lostes/MDZ

elecciones de concejales bunker partido justicialista MAIPU Milagros Lostes/MDZ

elecciones de concejales bunker partido justicialista matias stevanato Milagros Lostes/MDZ